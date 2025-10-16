今年で11年目となる日本テレビの各番組が健康に関する企画を放送するキャンペーン『カラダWEEK』（11月1日〜9日）。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也さん（55）がキャプテンに就任することが発表されました。

今年のテーマは『“夢中”で、カラダを幸せに！』。サポーターには、俳優の芳根京子さん、謎解きクリエイターの松丸亮吾さん、お笑いタレントの横澤夏子さんが就任します。

キャプテンを務める上田さんは「自分の好きな“ミュージシャン”でもいいですし、“大谷選手”でもいいんですけど、そういう推し活…人じゃなくても、趣味やハマっているものがある人はすごく充実しているように見えるので、やっぱり何かに夢中になることはとても大事なんだなと感じます」とコメント。

さらに「“今はそんな夢中になれることないし…”って思う方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんが、とりあえず最初は“興味ないな”と思っても、いざやり始めると“あれ？ なんかちょっと面白いかも。もっと知りたい、やってみよう”とか、段階を経ると本当に夢中になっていくと思うので、この9日間で無理矢理にでも夢中になれるものを見つけてみませんか？ “ダメだった”と思ったらすぐ次のテーマいってみて、これなら自分が合うかもしれないというものを見つける期間にしてはいかがでしょう。そうすると、これから1年、10年、老後も含めずっと楽しい日々が待っていると思います」と思いを明かしました。

そして、テーマ曲はLittle Glee Monsterの『世界はあなたに笑いかけている』に決定しました。メンバーは「私たちリトグリも歌う前やいろんなタイミングでカラダを動かしています！ カラダを動かすことで毎日が明るくなったり、気分が良くなったりすると思いますので、みなさんもぜひ楽しみながらカラダを動かしていきましょう！」とコメントしています。