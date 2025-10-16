【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）

【映像】ノーファウル？久保激昂の「疑惑ジャッジ」（リプレイあり）

日本代表のMF久保建英が、物議を醸した疑惑の判定にチクリと苦言を呈した。

サッカー日本代表は10月14日、FIFAランキング6位の強豪ブラジル代表とキリンチャレンジカップ2025で対戦。過去の対戦成績が2分11敗だった王国を相手に3−2の大逆転劇を演じ、歴史的な初勝利を飾った。

足首の故障を抱えて森保ジャパンに合流した久保は、10日のパラグアイ戦こそ欠場したものの、この一戦に向けて調整。右シャドーでスタメン出場し、51分まで攻守で奮闘した。

万全とは言わないまでもコンディションは悪くなさそうだったレフティーは、積極的な仕掛けが目立った。ただ、ブラジルのハードな守備が連続でファウル判定されず、激昂する場面もあった。

まず40分だ。久保は左から右へと細かいタッチでボックス内への進入を試みた。しかし、ブラジルのMFルーカス・パケタが出した右足に引っかかる形で転倒。リプレイ映像で見ると、完全に左足を踏まれていたが、キム・ジョンヒョク主審は笛を吹かず、久保はピッチを叩いてジャッジに抗議した。

その1分後には再び疑惑の判定。久保が右サイドから鋭く突破すると、DFカルロス・アウグストが手をかけて阻止しようとする。このファウルに何とか耐えた久保だったが、追いかけてきたカルロス・アウグストに後方から押し倒される形で転倒。しかし、こちらもまさかのノーファウル判定となり、背番号20は思わず大の字になって天を仰いでいた。

試合後には本音を吐露

この2連続ノーファウル判定には、ABEMAのコメント欄も「ファウルだろ」「これは怒るわ」「なんやあの審判」「足いってるやん」「今のは可哀想」「一個前は確実にファウル」など騒然となった。

試合後のメディア対応で久保は、積極的に仕掛けた理由を「誰かがあれぐらいやらないと、本当に格下みたいな感じになってしまうので。こっちも一発あるぞというのを見せておかないと、完全に流れをひっくり返せない展開になっていてもおかしくなかった。とくに2失点してからは、積極的に、無理にでも仕掛けていこうかなと思いました」と明かした。

そして、ジャッジに対しては「勝ったからいいですけど、公式戦ではちょっと取ってほしいです」と本音を吐露していた。

（ABEMA／サッカー日本代表）

