ASOBISYSTEMのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」で最初に誕生した「fav me（ファボ ミー）」と、朝倉未来が発起人のアイドルオーディション番組『Dark Idol』で誕生した「Toi Toi Toi（トイ トイ トイ）」が、季節外れのプールで全力バトルを展開。そんな中、まさかの“赤ちゃん担当”が誕生し、ツッコミが相次いだ。

【映像】アイドル13名が水上バトルでびしょ濡れに？

3000組以上のアイドルがしのぎを削る“アイドル戦国時代”の中で、今年デビューしたばかりの2組が先輩後輩関係なしのバラエティ3本勝負を展開する、『favtoi〜全力バカ騒ぎバトルFES〜』が10月15日に放送。人気お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんと、おかずクラブが見守る中、プールを舞台に全力でぶつかり合った。

自己紹介コーナーでは、fav meが「全員ビジュアル担当」という異例の設定を披露し、ぱーてぃーちゃん・きょんちぃが「ライトグレー担当、大きいビジュアル担当でーす！」とノリノリで参加。すがちゃんが「存在しねえよ！」と即座にツッコミを入れるなど、序盤からボケと笑いが交錯した。

一方、まだバラエティ慣れしていないToi Toi Toiメンバーは初々しさ全開。橋本萌花が「アイドル界の東京タワー担当」と自己紹介し、星野ティナが「色は？」と聞かれ「クリームイエロー担当！」と慌てて付け足すなど、笑いを誘った。

さらに、谷屋杏香が「Toi Toi Toiのお母さん担当」、一条カオリが「お父さん担当」と話すと、すがちゃんが「おひとり…」とつぶやき、そこにおかずクラブ・オカリナが「Toi Toi Toiの赤ちゃん担当」と名乗り出て会場は爆笑。相方・ゆいPが「アドリブが効きますね！」と絶賛し、芸歴16年の貫禄を見せつけた。また、元々考えていた文言があったといい、「主食はプリン。前髪の白髪はぜんぶ抜いてます」と明かしていた。

視聴者からは「1人だけデケェな！」というツッコミも届いていた。（ABEMA『favtoi〜全力バカ騒ぎバトルFES〜』より）

fav me（阿部かれん、小野寺梓、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、中本こまり、澪川舞香）

Toi Toi Toi（一条カオリ、さくらもも、谷屋杏香、橋本萌花、星野ティナ、前垣さら）