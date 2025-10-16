小学校から自宅マンションに帰ると見知らぬ男性が。不審に思い階段で自宅に向かうと、エレベーターで先回りした男性が声をかけてきて…【漫画家インタビュー】
イラストレーターや漫画家として活躍するしばたまさん。『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられた体験談をもとにした漫画で、「感動した！」「怖すぎる……」「スカッとする」と多くの読者の心をつかんでいる。数あるエピソードの中から特に反響の大きかったお話について、その体験談の印象や漫画の執筆過程で意識した点、読者からの反響などをお聞きした。
親が共働きの小学校3年生の女の子が学校から帰宅すると、マンションの郵便受けをのぞいている男性が。不審に思い、両親の教えからエレベーターを使わず階段で自宅のある階向かうと、そこに先ほどの男性が！ そして階数の違う人の部屋を知っているかと声をかけられて……。
■子どもを守るため、これからも定期的に発信していきたい
――このエピソードを読んだ方からどのような感想や反応がありましたか？
「よく言いつけを守ってえらいし勇敢！」
「大人でも叫べないのに本当にすごい」
「無事でよかった」
「これがトラウマになっていないといいな」
「犯人許せない」
などがありました！
――このような恐怖体験を漫画にする際、描く過程で特に意識や注意していることはありますか？
これまでも不審者が出てくる体験談を漫画にしていますが、少し似ている内容だとしても、定期的に投稿して注意喚起できればと思っています。
――不審な男が本性を見せるコマ描写は背筋がヒヤリとしました。男のビジュアルや表情はどのようなイメージで描かれましたか？
犯人は何度も加害を重ねていたということだったので、慣れていて動じていない冷静な表情にしました。
――不審者に対する注意喚起として大変意義深いエピソードでした。しばたまさんが普段からされている対策があれば教えてください。
夜遅く帰るときは駅から家まで走って帰ったりしています（私のほうが不審かもしれませんが……）。あと、夜道では絶対にイヤフォンをつけません！
イヤフォンに関しては交通事故の予防にもなると思うので、皆さんも気をつけてほしいです！
しばたま
デザイナー&イラストレーター。大人気アイスのパッケージデザインなどを手がける。Instagramでフォロワーさんから体験談を募集し「ゾッとした話」「ほっこりした話」などのマンガを描き、話題に。著書は『1万人がいいね！した 心ゆさぶる本当の話』『身の毛がよだつゾッとした話』。
Instagram：@shibatamaa
Ｘ：@shibatamaaaa