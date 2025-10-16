NTTドコモは、M5チップ搭載「iPad Pro」のドコモオンラインショップでの価格を発表した。22日に発売される。予約は17日8時から受け付ける。

iPad Pro（M5）11インチモデルの価格は、23万9910円～。13インチモデルは29万8870円～となっている。

端末購入補助プログラム「いつでもカエドキプログラム」の対象機種。11インチのiPad Pro（M5）256GBモデルを購入し、23カ月目に端末を返却した場合の負担額は11万9790円、12カ月目に返却した場合は11万7590円となる。

iPad Pro（M5）11インチモデルの価格/負担額 容量 256GB 512GB 1TB 1TB（Nano-texture） 2TB 2TB（Nano-texture） 価格 23万9910円 28万4900円 36万9380円 38万8630円 44万8360円 46万4310円 いつでもカエドキプログラム23カ月目に返却 11万9790円 14万6300円 19万6460円 20万7790円 24万3760円 25万3110円 いつでもカエドキプログラム12カ月目に返却 11万7590円 14万4100円 19万2060円 20万3390円 23万8260円 24万7610円 iPad Pro（M5）13インチモデルの価格/負担額 容量 256GB 512GB 1TB 1TB（Nano-texture） 2TB 2TB（Nano-texture） 価格 29万8870円 34万5840円 42万4820円 44万880円 48万2900円 49万8960円 いつでもカエドキプログラム23カ月目に返却 15万4990円 18万3480円 22万9460円 23万8920円 26万3780円 27万3240円 いつでもカエドキプログラム12カ月目に返却 14万8390円 17万5780円 22万2860円 23万1220円 25万4980円 26万4440円