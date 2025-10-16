HKT48、劇場公演「再開が困難」中止・延期を延長 「運営一同、改めて深くお詫び」…メンバー発案で代替も
HKT48が16日、グループの公式サイトを通じ、19日より再開予定だった劇場公演をが「再開が困難な状況」として、引き続き中止・延期すると発表した。
【写真】AKB48多田京加にHKT48が総土下座「私たちも詳細は…」
HKT48は今月12日、13日〜18日の劇場公演を中止すると発表していた。あらためて、サイトに「劇場公演に関するお詫びとご案内」を掲載し、「このたび、2025年10月19日（日）より再開を予定しておりました劇場公演につきまして、現時点でお客様をお迎えする万全の体制が整っておらず、再開が困難な状況であるため、誠に申し訳ございませんが、中止および延期とさせていただくこととなりました。日頃より応援してくださっている皆さまのご期待を裏切る結果となりましたことを、運営一同、改めて深くお詫び申し上げます」と報告・謝罪した。
「引き続き、お客様に安心してお楽しみいただける公演をお届けできるよう、ステージ環境の鋭意準備を進めております。体制が整い次第、速やかに劇場公演の再開をご報告いたしますので、もうしばらくお待ちください」と理解を求めた。
さらに「応援してくださっているファンの皆さまには大変残念な状況を招き、ご不快な念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と謝罪を重ねた。
中止公演・延期公演をそれぞれ明記した上で、「なお、メンバーからの発案により、以下日程におきまして代替イベントを予定しております」とし、「10月19日（日）の公演にて初披露予定でした『塩味のキス』につきましては後日、Dance Practiceを公式YouTubeにて公開予定です」と案内した。
■中止となる公演
10月19日（日）ひまわり組「逆上がり」公演
10月21日（火）チームH「目撃者」公演
10月28日（火）ひまわり組「逆上がり」公演
10月29日（水）チームKIV「ここにだって天使はいる」公演
10月30日（木）チームKIV「ここにだって天使はいる」公演 ハロウィン公演
10月31日（金）チームH「目撃者」公演 ハロウィン公演
■延期となる公演
10月24日（金）チームKIV「ここにだって天使はいる」公演 秋吉優花 生誕祭
■代替公演
10月24日（金）秋吉優花 お誕生日会イベント＠17LIVE HKT48劇場ロビー
※10月24日（金）チームKIV「ここにだって天使はいる」公演 秋吉優花 生誕祭 当選者を招待
10月30日（木）チームKIV＋研究生 ハロウィン配信
10月31日（金）チームH＋研究生 ハロウィン配信
