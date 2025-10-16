Mrs. GREEN APPLE、来年1月1日始動「フェーズ3」とは 大森元貴が説明「ミセスの現在地を大切にする期間」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信を実施。年内で「フェーズ2」を完結させ、来年1月1日より「フェーズ3」をスタートさせると発表。「フェーズ3」について説明した。
【写真】大切なお知らせとは…黒ジャケットで登場したMrs. GREEN APPLE
生配信の冒頭に大森は、これまでのバンド活動を振り返り。「フェーズ2」について「とにかく世間に、世の中にミセスをもっともっと広めていくために、音楽番組だけではなく、バラエティーなどのテレビに積極的に出演させていただきまして、いろいろなタイアップやコラボをさせていただくなど、もうフルスロットルで全方位で活動をしよう。誰も置いていかないエンタメをやっていこうという、強い意志と、目標を持ってスタートさせました」と伝えた。
その手ごたえを経て「フェーズ3」について、「これまで築いてきたものをしっかりと守りながら、ミセスの現在地を大切にする期間にしたいと思っております」と説明。その表現を、新たなバンドデザインに落とし込んだとした。
新バンドデザインは、バンド結成時（フェーズ1）のロゴ、フェーズ2のロゴを掛け合わせたもの。新バンドデザインを「フェーズ3」の象徴とし、「バンド結成時の初期衝動を大切にしながらも、フェーズ2で得たものをしっかりと守り、フェーズ3で現在地を確かめながら、活動を進めていければと思っております」と伝えた。
