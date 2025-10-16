16日午後、上越市の市道で軽乗用車と路線バスが出合い頭に衝突しました。軽乗用車を運転していた70代の女性が軽傷を負いました。バスに乗客はおらず、運転手にもけがはありません。



警察によりますと16日午後3時半前、上越市頸城区下中島の市道で、70代女性が運転する軽乗用車と、頸北観光バス（上越市）の路線バスが出会い頭に衝突しました。バスははずみで民家の外壁に衝突、軽乗用車も近くに設置されていた金属製のパイプにぶつかりました。



この事故で、軽乗用車の女性が頭から血を流すけがをしましたが、命に別状はありません。路線バスには当時人が乗っておらず、50代の女性運転手にもけがはありません。



現場は信号がない十字路交差点で、軽乗用車側に一時停止の標識がありました。頸北観光バスによると、バスの運転手は「ブレーキをかけたが、ぶつかった」と話しているということです。警察が詳しい原因を調べています。

