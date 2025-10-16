東大大学院卒の経済キャスター・瀧口友里奈さんが１６日に自身のＳＮＳを更新。新著の出版と第１子妊娠を報告した。

インスタグラムで、初めに新著の出版を報告。続けて「現在、第一子を妊娠中です」とつづると、「この新刊の執筆中はまさにつわりの真っ最中で、吐き気と眠気に襲われる半死状態の中で、前作以上に時間をかけながら執念で、執筆・編集した一冊となりました笑 特に、ピーク時には”船酔い”のような症状で、あまりの気持ち悪さで活字が読めない状態でした」と過酷な状態を振り返った。

また、「家族をはじめ、様々な方の温かいサポートのおかげでここまで来ることができました。出産は来年春を予定していまして、出産の前後以外は、仕事もこれまで通りしていければと思っております」と、周囲への感謝の気持ちをつづり、今後の活動について報告した。

この投稿には「ゆりなちゃんおめでとう」「楽しみだねー」「たっきーなおめでとう」「めっちゃ嬉しい」「私も、とても嬉しかったです」「ダブルでおめでとうございます」「ご自愛くださいませ」といったコメントが寄せられている。