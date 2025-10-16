【独占動画】今日もビジュイイじゃん！山中柔太朗に10の質問＋α：できても、できなくても
不妊症の主人公を描く大人のラブストーリー、木ドラ24「できても、できなくても」（毎週木曜深夜24時30分）。不妊症が発覚したことで彼氏も職も失った主人公を支える、年下イケメン・月留真央を演じる山中柔太朗さん動画インタビュー。
「今一番行ってみたい場所は？」「尊敬する人は？」「最後の晩餐には何を食べる？」など10＋αの質問に答えていただきました。
インタビュー【前半】では、主演・宇垣美里さんの印象や、芝居の楽しさを。
【動画】不妊症発覚で婚約破棄、自暴自棄になり年下イケメンと…「できても、できなくても」第1話
第2話
親友・エリカ(水崎綾女)の紹介で新しい職場で働くことになった翠(宇垣美里)。社員寮へ引っ越しすると隣の部屋には、なんと真央(山中柔太朗)の姿が！職場でも顔を合わせることになり気まずい翠に対し、真央はホテルでの出来事を気にする様子もなく淡々とした表情で翠に業務内容を教えるのだった。6つも年下でありながらキャリアも人としての包容力も持ち合わせたハイスペックな真央にフォローされながら翠は順調に新たな環境での暮らしをスタートさせる。しかしそんなある日、出社しようとした翠の前に元・婚約者の聡 (渋谷謙人)が現れて…。
【プロフィール】
山中柔太朗（やまなか・じゅうたろう）
2001年12月23日生まれ。栃木県出身。映画「あたしの！」（2024年公開）、「BADBOYS-THEMOVIE-」（2025年公開）、「君がトクベツ」（2025年公開）などに出演。ドラマ「悪いのはあなたです」（読売テレビ／日本テレビ系）、W主演を務める映画「純愛上等！」（2026年公開予定）など出演作が控える、今最注目のネクストブレイク俳優。ダンスボーカルグループM!LKのメンバー。
X：@jyu_ta_ro
Instagram：@jyutaro_milk