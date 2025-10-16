BIGHIT MUSIC、TXT・BEOMGYUソロ曲と類似した楽曲に法的対応へ「アーティストの正当な権利を守るために必要な措置を取る」
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの所属レーベル「BIGHIT MUSIC」が16日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じ、BEOMGYUの楽曲「Take My Half」と類似した楽曲に対し、法的対応に向けて協議中であることを発表した。
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
「BIGHIT MUSIC」は、「Take My Half」と酷似した楽曲が各音楽ストリーミングサービス等で公開されていることを受け、「【お知らせ】BEOMGYU「Take My Half」に関するご案内」と題した文書を掲載。「BEOMGYUの楽曲「Take My Half」に関して提起された盗作疑惑について、社内で慎重に検討を行いました。その結果、明確な類似性があると判断し、現在、後続の法的対応に向けて法律事務所と協議を進めております」と報告した。
続けて「アーティストの創作物は、それ自体が尊重されるべき固有の財産です。当社は、アーティストの正当な権利を守るために必要な措置を取る予定です」とし、「この件によりファンの皆さまにご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後もアーティストの権益を保護し、健全な創作活動の環境を整えるため、最善を尽くしてまいります」と伝えた。
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
「BIGHIT MUSIC」は、「Take My Half」と酷似した楽曲が各音楽ストリーミングサービス等で公開されていることを受け、「【お知らせ】BEOMGYU「Take My Half」に関するご案内」と題した文書を掲載。「BEOMGYUの楽曲「Take My Half」に関して提起された盗作疑惑について、社内で慎重に検討を行いました。その結果、明確な類似性があると判断し、現在、後続の法的対応に向けて法律事務所と協議を進めております」と報告した。
続けて「アーティストの創作物は、それ自体が尊重されるべき固有の財産です。当社は、アーティストの正当な権利を守るために必要な措置を取る予定です」とし、「この件によりファンの皆さまにご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後もアーティストの権益を保護し、健全な創作活動の環境を整えるため、最善を尽くしてまいります」と伝えた。