CONVERSE×バック・トゥ・ザ・フューチャー 40周年コラボスニーカー発売
2025年は、あの名作SF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（原題：BACK TO THE FUTURE）の公開40周年。これを記念して、CONVERSEが映画の象徴を落とし込んだコラボスニーカーを10月26日発売予定♡マーティが履いたオールスターをモチーフにしたヴィンテージ感漂うデザインに加え、ホバーボードやタイムマシンをイメージしたモデルもラインアップ。普段使いにも特別な一足にもなる、タイムレスな3モデルをご紹介します。
映画の名シーンを履く：3モデル展開
今回のコレクションは3モデルで展開されます。3モデルとも10月26日（日）より順次発売開始。いずれも1985年に合わせて1,985足限定の数量展開となります。
ALL STAR AGED MT HI / BACK TO THE FUTURE（ブラック）
価格：17,600円（税込）
マーティが着用したオールスターをベースに、特殊な洗い加工とブリーチ加工でヴィンテージ感を再現。
サイズ：22.0～30.0cm
ALL STAR AGED HB HI / BACK TO THE FUTURE（ピンク）
価格：17,600円（税込）
未来の乗り物・ホバーボードをモチーフに、左右で異なるシューレースやマルチカラーアンクルパッチを施したポップなデザイン。
サイズ：22.0～30.0cm
ALL STAR TM HI / BACK TO THE FUTURE（シルバー／ブラック）
価格：20,900円（税込）
タイムマシンをイメージさせるメタリックレザーを使用し、アウトソールにはテールランプ風のガムカラーを配した仕様。
サイズ：22.0～30.0cm
ディテールで魅せるコラボ仕様
それぞれのモデルには、映画ファンならきっと興奮する仕掛けが秘められています。
テープやシューレースには「汚し加工」を施し、マーティが実際に履いたようなリアリティを演出。
ライニングには40周年限定のオリジナルロゴと作品タイトルロゴをプリント。アウトソールにはマーティとドクが並ぶシーンをさりげなく覗かせるデザインが隠されているモデルも。
「タイムサーキット」に示された、マーティがタイムスリップした日をテープ上にプリントするこだわりも。
そして、3モデルとも専用のオリジナルパッケージ付き。両ブランドのロゴが並んだ化粧箱で届くため、コレクターズアイテムとしての価値も高まります♡
限定仕様＆購入情報をチェック
ふだんのスニーカー使いはもちろん、映画イベントやコーデのアクセントにも映えるこのコラボモデル。手に入れるなら、発売直後の動きをチェックするのがベスト！
発売日：2025年10月26日（日）より順次
展開店舗：全国のCONVERSE正規取扱店および公式オンラインショップ
限定数：各モデル1,985足
未来を纏う一足、あなたの足元に
40周年という記念すべき年に登場したこのコレクションは、ただのスニーカー以上のタイムカプセル。
映画と共に歩んだストーリーと、CONVERSEのクラフトマンシップが融合した3モデルは、ファッションとファンの心を同時にくすぐる逸品です。
1985足限定という希少性も手伝って、きっと語り草になる一足に。未来を感じる足元を、ぜひ手に入れてみてください。