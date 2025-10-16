CONVERSE×バック・トゥ・ザ・フューチャー 40周年コラボスニーカー発売

2025年は、あの名作SF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（原題：BACK TO THE FUTURE）の公開40周年。これを記念して、CONVERSEが映画の象徴を落とし込んだコラボスニーカーを10月26日発売予定♡マーティが履いたオールスターをモチーフにしたヴィンテージ感漂うデザインに加え、ホバーボードやタイムマシンをイメージしたモデルもラインアップ。普段使いにも特別な一足にもなる、タイムレスな3モデルをご紹介します。

映画の名シーンを履く：3モデル展開

今回のコレクションは3モデルで展開されます。3モデルとも10月26日（日）より順次発売開始。いずれも1985年に合わせて1,985足限定の数量展開となります。

ALL STAR AGED MT HI / BACK TO THE FUTURE（ブラック）



価格：17,600円（税込）

マーティが着用したオールスターをベースに、特殊な洗い加工とブリーチ加工でヴィンテージ感を再現。

サイズ：22.0～30.0cm

ALL STAR AGED HB HI / BACK TO THE FUTURE（ピンク）



価格：17,600円（税込）

未来の乗り物・ホバーボードをモチーフに、左右で異なるシューレースやマルチカラーアンクルパッチを施したポップなデザイン。

サイズ：22.0～30.0cm

ALL STAR TM HI / BACK TO THE FUTURE（シルバー／ブラック）



価格：20,900円（税込）

タイムマシンをイメージさせるメタリックレザーを使用し、アウトソールにはテールランプ風のガムカラーを配した仕様。

サイズ：22.0～30.0cm

人気のPGブラノンワイヤー新色「ベージュ」発売！ナイトブラで美胸ケア

ディテールで魅せるコラボ仕様

それぞれのモデルには、映画ファンならきっと興奮する仕掛けが秘められています。

テープやシューレースには「汚し加工」を施し、マーティが実際に履いたようなリアリティを演出。

ライニングには40周年限定のオリジナルロゴと作品タイトルロゴをプリント。アウトソールにはマーティとドクが並ぶシーンをさりげなく覗かせるデザインが隠されているモデルも。

「タイムサーキット」に示された、マーティがタイムスリップした日をテープ上にプリントするこだわりも。

そして、3モデルとも専用のオリジナルパッケージ付き。両ブランドのロゴが並んだ化粧箱で届くため、コレクターズアイテムとしての価値も高まります♡

限定仕様＆購入情報をチェック

ふだんのスニーカー使いはもちろん、映画イベントやコーデのアクセントにも映えるこのコラボモデル。手に入れるなら、発売直後の動きをチェックするのがベスト！

発売日：2025年10月26日（日）より順次

展開店舗：全国のCONVERSE正規取扱店および公式オンラインショップ

限定数：各モデル1,985足

未来を纏う一足、あなたの足元に

40周年という記念すべき年に登場したこのコレクションは、ただのスニーカー以上のタイムカプセル。

映画と共に歩んだストーリーと、CONVERSEのクラフトマンシップが融合した3モデルは、ファッションとファンの心を同時にくすぐる逸品です。

1985足限定という希少性も手伝って、きっと語り草になる一足に。未来を感じる足元を、ぜひ手に入れてみてください。