この人の顔になりたいと思う「40代女性俳優」ランキング！ 2位「綾瀬はるか」を抑えた1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月30日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「なりたい顔」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、この人の顔になりたいと思う「40代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、1985年3月生まれの綾瀬はるかさん。ナチュラルで透明感のある美肌と、上品さの中に親しみを感じる優しい笑顔が幅広い世代を魅了しています。
2000年に「第25回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞し、翌年に俳優デビュー。ドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBS系）のヒロイン役やNHK大河ドラマ『八重の桜』の主演を務めるなど、映画やテレビドラマ、CM出演と幅広く活躍しています。2026年公開予定の是枝裕和監督の最新作映画『箱の中の羊』では、お笑いコンビ・千鳥の大悟さんと夫婦役でダブル主演を務めることが決定し、注目を集めています。
回答者からは、「若さもあり、大人な感じもあり両方を兼ね揃えた美しさがあるから」（30代女性／東京都）、「歳を重ねて大人っぽさもありつつ変わらない愛らしい顔立ちだから」（30代女性／岩手県）、「肌の綺麗さ、若々しさが羨ましいです。40代とは思えません」（20代女性／東京都）、「国民的な人気があり、ナチュラルな美貌と清潔感があり、健康的なイメージがある」（30代男性／大阪府）などの声がありました。
1位は、1982年11月生まれの深田恭子さん。小顔で鼻筋が通り、黒目がちな目が印象的なフェミニンな顔立ちは“奇跡の40代”とも言われています。
1996年の「第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し、翌年俳優デビュー。1998年放送のテレビドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）への出演で注目を集め、歌手デビューも果たしています。実写化映画『ヤッターマン』のドロンジョ役やテレビドラマ『ルパンの娘』（フジテレビ系）ではサーフィンが得意な深田さんの抜群のスタイルも話題を呼びました。
回答者からは、「黒目がちで華やかなお顔立ちだから憧れる」（50代女性／和歌山県）、「老いを感じさせない肌質なのに、艶っぽさと魔性さのある顔が魅力的だから」（20代女性／埼玉県）、「ナチュラルな笑顔と整った輪郭が特徴で、可愛らしさと大人の魅力を兼ね備えています。年齢を感じさせない透明感とバランスの良い顔立ちは理想の顔です」（20代男性／静岡県）、「全く歳を取らなくて、いつまでも美人で、でも可愛らしくて、昔から大好きです」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：綾瀬はるか／63票
2位は、1985年3月生まれの綾瀬はるかさん。ナチュラルで透明感のある美肌と、上品さの中に親しみを感じる優しい笑顔が幅広い世代を魅了しています。
回答者からは、「若さもあり、大人な感じもあり両方を兼ね揃えた美しさがあるから」（30代女性／東京都）、「歳を重ねて大人っぽさもありつつ変わらない愛らしい顔立ちだから」（30代女性／岩手県）、「肌の綺麗さ、若々しさが羨ましいです。40代とは思えません」（20代女性／東京都）、「国民的な人気があり、ナチュラルな美貌と清潔感があり、健康的なイメージがある」（30代男性／大阪府）などの声がありました。
1位：深田恭子／80票
1位は、1982年11月生まれの深田恭子さん。小顔で鼻筋が通り、黒目がちな目が印象的なフェミニンな顔立ちは“奇跡の40代”とも言われています。
1996年の「第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し、翌年俳優デビュー。1998年放送のテレビドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）への出演で注目を集め、歌手デビューも果たしています。実写化映画『ヤッターマン』のドロンジョ役やテレビドラマ『ルパンの娘』（フジテレビ系）ではサーフィンが得意な深田さんの抜群のスタイルも話題を呼びました。
回答者からは、「黒目がちで華やかなお顔立ちだから憧れる」（50代女性／和歌山県）、「老いを感じさせない肌質なのに、艶っぽさと魔性さのある顔が魅力的だから」（20代女性／埼玉県）、「ナチュラルな笑顔と整った輪郭が特徴で、可愛らしさと大人の魅力を兼ね備えています。年齢を感じさせない透明感とバランスの良い顔立ちは理想の顔です」（20代男性／静岡県）、「全く歳を取らなくて、いつまでも美人で、でも可愛らしくて、昔から大好きです」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)