「理想の夫婦」北斗晶、夫と結婚30周年“真珠婚”で二人旅へ！ 「じーちゃんとばーちゃんの大冒険スター」
タレントの北斗晶さんは10月15日、自身のInstagramを更新。夫で元プロレスラーの佐々木健介との2人旅ショットを披露しました。
【写真】北斗晶、夫との2人旅ショット
「いつもご夫婦仲良くて素敵です！」北斗さんは「夫婦、2人旅」とつづり、1枚の写真を投稿。結婚30周年の真珠婚で旅行に出掛けたようです。出発前の空港での夫婦ショットで、2人はおそろいの黒いキャップをかぶっています。写真には「じーちゃんとばーちゃんの大冒険スター（拳の絵文字）」と書かれており、これから楽しい2人旅が始まりそうです。
ファンからは「楽しんでください」「いってらっしゃい」「いつもご夫婦仲良くて素敵です！」「憧れの夫婦」「いいな〜」「旅の様子投稿待ってます」「理想の夫婦」「じいちゃんとばあちゃんに見えません」との声が寄せられました。
愛犬とのラブラブショットを披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している北斗さん。愛犬とのショットを披露する投稿もあります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
