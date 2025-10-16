タレントの北斗晶さんは10月15日、自身のInstagramを更新。夫で元プロレスラーの佐々木健介さんとの2人旅ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：北斗晶さん公式Instagramより）

タレントの北斗晶さんは10月15日、自身のInstagramを更新。夫で元プロレスラーの佐々木健介との2人旅ショットを披露しました。

【写真】北斗晶、夫との2人旅ショット

「いつもご夫婦仲良くて素敵です！」

北斗さんは「夫婦、2人旅」とつづり、1枚の写真を投稿。結婚30周年の真珠婚で旅行に出掛けたようです。出発前の空港での夫婦ショットで、2人はおそろいの黒いキャップをかぶっています。写真には「じーちゃんとばーちゃんの大冒険スター（拳の絵文字）」と書かれており、これから楽しい2人旅が始まりそうです。

ファンからは「楽しんでください」「いってらっしゃい」「いつもご夫婦仲良くて素敵です！」「憧れの夫婦」「いいな〜」「旅の様子投稿待ってます」「理想の夫婦」「じいちゃんとばあちゃんに見えません」との声が寄せられました。

愛犬とのラブラブショットを披露

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している北斗さん。愛犬とのショットを披露する投稿もあります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)