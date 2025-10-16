timeleszの松島聡、原嘉孝、篠塚大輝が10月15日、自身のInstagramを更新。timeleszが『anan AWARD 2025』の大賞を受賞したことを報告した。

（関連：【画像】それぞれ個性的な黒コーデを披露するtimelesz）

timeleszメンバーは10月15日に都内で行われた授賞式に全員黒のフォーマルコーデで登壇。松島聡は「【anan AWARD 2025】この度“大賞”という名誉ある賞を受賞させていただきました。日頃、応援してくださるファンの皆様のおかげでございます。本当にありがとうございました。初心を忘れずに引き続き頑張って参りますので、応援よろしくお願い致します。」と感謝のコメントと共に、大きい襟とチェーンが印象的なスタイリングを披露した。

篠塚大輝は「anan AWARD 2025 ありがとうございました！大賞を受賞させていただきました。今後もより一層励んで、みなさんと楽しい時間を過ごすことができたらなと思います！パンダかわいい」と感謝を綴り、縦縞の入ったジャケットのブラックコーデを投稿。原嘉孝は「【anan AWARD 2025】にて大賞を受賞させていただきました！secondzのみなさんのおかげです。ありがとう timeleszの名前をもっとたくさんの人に知っていただくためにこれからも楽しむ事を忘れず頑張っていきます！」とファンへの感謝とこれからの意気込みを綴ったほか、楽屋での猪俣周杜と篠塚大輝の様子、最後はananパンダとのツーショットを公開している。

また、猪俣周杜も授賞式のコーデで篠塚大輝との2ショットやソロカットを投稿している。

（文=本 手）