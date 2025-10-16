表参道で『ツイステ』スペシャルカフェ開催へ！ アニメ化を記念したメニュー＆グッズを用意
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』をモチーフにしたスペシャルカフェ「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE」が、10月30日（木）〜12月14日（日）の期間、東京・表参道にある表参道ヒルズで開催される。
【写真】キャラクターをイメージ！ 華やかなメニューを用意
■アフタヌーンティーなど登場
今回アニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスで独占配信されるのを記念し開催される「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE」は、優雅なひとときが楽しめるメニューがそろう期間限定のスペシャルカフェ。
カフェでは、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスしたアフタヌーンティー「なんでもない日のティーパーティー」が展開され、作品の世界観が堪能できる。
また、キャラクターをモチーフしたメニューや各寮のカラーイメージしたドリンクが登場。いずれも、ディズニーの栄養ガイドラインに準拠し、減塩、減糖のレシピで開発されている。
さらに、カフェ利用特典が用意されるほか、スーベニアやオリジナルグッズも販売。グッズには「アクリルキーホルダー」や「アクリルスタンド」、「クリアファイル」、「巾着」などがそろう。
なお、本スペシャルカフェは東京・表参道会場のほか2ヵ所の会場で開催。10月30日（木）〜11月30日（日）の期間は大阪・心斎橋で、11月20日（木）〜12月16日（火）の期間は愛知・名古屋で実施される。
