米ユニバーサル・キッズ・リゾート、2026年誕生 『ジュラシック』『スポンジ・ボブ』など7つのエリア有する子ども向けパーク
小さな子どもを持つ家族向けの新テーマパーク、ユニバーサル・キッズ・リゾートが、2026年に米テキサス州フリスコに誕生する。今回、詳細が発表され、映画『シュレック』シリーズやミニオン、『スポンジ・ボブ』などの7つのエリアのイメージが公開された。
【写真】『ジュラシック』『スポンジ・ボブ』などの世界広がる！ 7つのエリアの様子
■遊び場がいっぱい！
ユニバーサル・キッズ・リゾートは、『ギャビーのドールハウス』、『スポンジ・ボブ』シリーズ、『シュレック』シリーズ、『長ぐつをはいたネコ』シリーズ、『ジュラシック・ワールド』シリーズ、『怪盗グルー』シリーズ、『トロールズ』シリーズの世界がそれぞれで楽しめる7つのエリアで構成されたテーマパーク。
入口を入ってすぐのところにあるエリアが「アイル・オブ・キュリオシティ」。『ギャビーのドールハウス』に登場するギャビーとのグリーティングや、ダンスパーティに参加することができる。
また「ドリームワークス・シュレックズ・スワンプ」は、シュレックが暮らす沼の小屋を、フィオナとの三つ子のために改装した、オーガサイズの水辺の楽園が広がるエリア。シュレックやフィオナに会えるほか、タマネギ型の馬車で写真を撮ることもできる。2つのインタラクティブなプレイエリアも有する。
さらに『長ぐつをはいたネコ』の世界観が楽しめるエリア「ドリームワークス・プス・イン・ブーツ・デル・マール」も登場。プスや、ママ・ルナ、ペリート（ワンコ）らに会えるほか、カーニバルゲームなどにも挑戦できる。
それからミニオンたちでいっぱいの「イルミネーションズ・ミニオンズ・ヴァーサス・ミニオンズ・ベロ・ベイ・クラブ」も登場。黄色のミニオンたちと紫色のミニオンたちによる水しぶき上がるバトルが繰り広げられるエリアで、ゲストは対戦ゲームに参加するも良し、のんびりとカオスなバトルを眺めても良しなエリアとなっている。もちろんミニオンたちとのグリーティングやプレイエリアも。サプライズ満載なエリアになるそうだ。
奥へ進むと「ジュラシック・ワールド・アドベンチャー・キャンプ」へ続く。ここでは、生まれたばかりの赤ちゃん恐竜と出会ったり、プレイエリアを登ってプテラノドンの視点からパーク全体を見渡したりと、子どもから大人までワクワクする冒険体験を楽しむことができる。
一方「ドリームワークス・トロールズフェスト」では、『トロールズ』シリーズのゆかいな世界が広がる。ここでは、ポピーやブランチらトロールズの仲間たちとのグリーティングのほか、2つのプレイエリアが楽しめる。
最後は「ニコロデオンズ・スポンジボブ・スクエアパンツ・ビキニ・ボトム」。スポンジボブやパトリック、サンディと出会い、「Fはフレンド僕の友だち」を体感することができる。一休みできる「マッスル・ビーチ」や水遊びができる「パイナップル・パラダイス」もあるそうで、ユーモアあふれる海の世界を体験可能だ。
ユニバーサル・キッズ・リゾートは、たくさんのインタラクティブなプレイエリアが用意されているのが特徴。併せて、触覚・聴覚・色彩を通じて自然にインスパイアされた落ち着いた環境を提供する「センサリー・ガーデン」も設けられており、遊びに満ちた一日の中で心身のバランスを取り戻すひとときも創り出す。
加えて本パークには、ユニバーサル・キッズ・リゾート・ホテルも併設。家族向けにデザインされたカラフルなテーマの全300室のホテルは、パークから数歩の距離にあり、滞在と休息の場を提供するだけでなく、ユニバーサル・キッズ・リゾートのエントランスとしても機能する。
Universal elements and all related indicia TM ＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
（C）2025 DreamWorks Animation LLC．All Rights Reserved．
Jurassic Park and Jurassic World TM＆（C）2025 Universal Studios LLC and Amblin Entertainment，Inc．All Rights Reserved．
Minions and all related elements and indicia TM ＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
（C）2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved．Nickelodeon，SpongeBob SquarePants，and all related titles，logos and characters are trademarks of Viacom International Inc．Created by Stephen Hillenburg．
