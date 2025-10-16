津山市観光協会は、10月1日から、レトロなコインロッカーを活用した「津山開運！コインロッカー鍵ガチャ」を始めました。

【写真を見る】コインロッカーを使って「ガチャ」？！中に入っているのは和牛（の引換券）など 市営プールで使われていたレトロなロッカーを活用【岡山】

昭和に製造され、津山市営プールで使われていたコインロッカーを活用したもので、岡山県津山市山下の津山観光センター売店の西側に設置されています【画像①】。

参加料1,000円でガラポン抽選し、当たりが出ればコインロッカーを開ける鍵をゲットできます。

ロッカーの中には「つやま和牛」5000円相当（送料込み・画像②）の引換券や、「津山まなびの鉄道館」の年間パスポートなどが入っているということです。

また、参加者には、もれなく津山観光センター売店などで使える1,000円割引券（2,000円以上の買い物ごとに1枚使用可能）がもらえます。

「鍵ガチャ」の利用は、午前9時～午後5時。期間は来年3月31日まで（延長の場合あり）です。