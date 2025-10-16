15日、広島市西区でベトナム人とみられる女性が殺害された事件です。

犯人は逃走しており、周辺住民に不安が広がっています。



■竹内嘉菜記者

「事件が起きたマンションに今、多くの荷物をもった捜査員が入っていきました。

これから現場検証が行われるものとみられます」



事件が発覚したのは、15日午後6時20分ごろ。広島市西区中広町の集合住宅の一室で、30代のベトナム人とみられる女性が頭部付近から血を流して死亡しているのが見つかりました。



