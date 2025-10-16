ベトナム人女性が殺害される 犯人は逃走中 周辺住民に不安広がる 広島市西区
15日、広島市西区でベトナム人とみられる女性が殺害された事件です。
犯人は逃走しており、周辺住民に不安が広がっています。
■竹内嘉菜記者
「事件が起きたマンションに今、多くの荷物をもった捜査員が入っていきました。
これから現場検証が行われるものとみられます」
事件が発覚したのは、15日午後6時20分ごろ。広島市西区中広町の集合住宅の一室で、30代のベトナム人とみられる女性が頭部付近から血を流して死亡しているのが見つかりました。
「びっくりした。みんないい人ばっかりよ。何があったんかなと思って」
捜査関係者によると、女性は15日午前中までは生存していたことが確認されており、午後に帰宅した夫とみられる男性が台所付近で倒れている女性を発見したということです。
一夜明けた16日、現場付近の小学校では児童が集団下校しました。
■保護者
「犯人も捕まっていないので怖いなと思って」
■保護者
「子どもが不安がっていたので起きたばっかりなので今日は様子見というのも含めてで迎えに行こうかなと」
■保護者
「犯人捕まってもらって子どもたち安心して遊べるようになったらいい」
女性の頭には複数の切り傷があり、現場に血のついた足跡が残されていたことも新たに分かりました。
部屋は荒れた状態で、警察は「強盗殺人事件」も視野に犯人の行方を追っています。
【2025年10月16日放送】