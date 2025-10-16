スポニチアネックスにコラム「月に2回は韓情移入」を寄稿する「韓国プロ野球の伝え手」室井昌也氏が、来月1日に東京・渋谷のユーロライブでトークイベントを行う。

「室井昌也 ボクとあなたと韓国野球の好奇心2025」は、韓国KBOリーグのファンをはじめ、海外野球に触れたい野球好きが対象の毎年恒例のイベント。

前半は参加者が事前に投稿した韓国野球の好奇心に関するメッセージを室井氏がラジオDJスタイルで紹介。それをもとにトークを展開する。

後半はKBOの特徴である応援を映像を使ってビギナーにもわかりやすく解説。ファン投票による選手応援歌ランキングも紹介し、参加者は歌って踊って韓国の野球場の雰囲気を味わう。

また、プレゼントコーナーではKBOで活動する日本人コーチ提供のユニホームや球団グッズ、ソウル往復航空券（大韓航空提供）が抽選で当たる。

11月15、16日に東京ドームで行われる日韓での初の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本VS韓国」の予習としても楽しめる内容となっている。

チケットは主催するストライク・ゾーンのイベントページまたはイープラスで発売中。日本外務省・日韓国交正常化60周年記念事業。