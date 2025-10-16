アイドルグループ「ＡＫＢ４８」のメンバーが１６日、ＪＲ東京駅前の大丸東京店で１７日から始まる「ＡＫＢ４８大衣装展―時代を彩った装跡―」（２８日まで）のメディア内覧会に参加した。

同会場での開催は４回目。衣装展のよさを、グループ総監督４代目・倉野尾成美（２４）は「メンバーが動いてない状態で、静止状態で衣装を見れるって、しかも間近で見れるっていうのが一番見どころなんじゃないかな」と語る。

小栗有以（２３）は「衣装を見た時にすごく、その（着ていた）メンバーが宿ってる感じがする」と語った。各衣装には、誰が着たのかネームタグが付いているそう。佐藤綺星（あいり＝２１）は「爍蔚複蔚覆砲海鵑覆飽畫があったんだ瓩辰討いθ見があったりとか、見ていてすごく感動する」という。

毎回見に来ている八木愛月（あづき＝２０）によると「前回猝椶足りな〜い瓩辰討覆辰燭鵑任垢韻鼻∈２鵑呂修譴鮠絏鵑訝綽堯廖０貌Ｉ寛屐複横院砲癲岼畫の数が多いところに注目して、いっぱい見てほしい」と言う。

グループ結成２０周年とあり、今年は前期・後期で展示を入れ替え、過去最多の４００着を展示するそうだ。また、前・後で分け「ファン投票とメンバー投票の（好きな）衣装が見れる」と八木は説明。「爛侫．鵑諒は何の衣装が好きなんだろう瓩辰董△垢瓦い笋辰儺い砲覆襦廚箸いΑ

ＡＫＢの衣装を初期から手掛けている茅野しのぶさん（４３）は、保管場所について「稼働がすごいあるものは東京近郊というか近くなんですけど、ちょっとやっぱり数が多いので、（他は）ちょっと遠くに離れたところの巨大倉庫みたいな…」と明かす。

湿度・温度管理をし、誰が行ってもすぐ出せるようデータ管理も徹底。「クリーニング屋さんと提携してるので、皆さんの稼働が終わったらちゃんと洗濯して、次の出番を待ったりっていうふうにしている」。

総合プロデューサーの秋元康氏（６７）が昔から「衣装をコンセプトとして考える上で大事にしてくださってる」といい、ＡＫＢの衣装は「財産」として位置づけられている。しかも、保管している衣装は「もうほぼ全部」というから驚き。「ボツになったやつ（衣装）もあったりします。『やっぱりちょっと曲変わります』とかもあったので、昔。なんで、でもそれをリメークして実はできた衣装とかもあったり…」。維持費は相当で、茅野さんは「ホントＡＫＢの上の方には感謝です」としみじみ。

「将来、博物館のようになる可能性がありますね」と振ると、茅野さんは「ま、それはすごくあったらうれしいですよね。いつか…なんか、秋元さんがお亡くなりになっ…。そういう話あんましちゃダメですよね」と苦笑。「ま、２０年と言わずね、もっともっと…。やっぱりＡＫＢ４８って続けてほしいと思いますし、（ＯＧ含め）いつまでも元気でいてほしいし。いつまでも続いてほしいっていうのが卒業生の総意なので、いつかはそういう博物館とかできたらうれしい」と答えた。