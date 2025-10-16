１６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本維新の会の吉村洋文代表が１５日に自民党の高市早苗新総裁と会談。連立を見据えた政策協議に入る方針を示したことを報じた。

この日の番組では吉村代表が党首会談後、「自民と政策協議を開始し、協議がまとまれば、総理指名選挙で高市早苗と書く」と明言したことで自維連立政権も視野に入ってきたことを報道。

コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏はＭＣの宮根誠司氏に「橋下さんがみんなにウソをついて政治家になって維新の会をつくって。日本維新の会ができて、それが与党に入ると言うのは…。自分がつくった政党ですよね。それはどんな気持ちなんですか？」と聞かれると「今の維新の国会議員と僕の考え方って、相当違うし、僕は今、維新とはまったく関係ないですからね」と、まず確認。

その上で「でも、維新が、維新がじゃなくて、大阪府知事ですよ、吉村さんって。大阪府知事が国会に行って、自民党総裁と政権を組みますか、どうかって話（をする）。大阪府民としては、こんな、うれしいことはないです。こんな喜ばしい…。僕ら地方分権って、ずっと言ってきましたけど、究極の地方分権じゃないですか！」と笑顔で話していた。