【ロンドン１５日＝大西健太】１９９１年以来、３４年ぶり２度目となる大相撲のロンドン公演が、前回と同じロイヤル・アルバート・ホールで開幕した。取組では大の里（２５）＝二所ノ関＝と豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱が白星発進し、満員御礼となった約５４００人の現地ファンを「ワ〜オ」と沸かせた。１５０年以上の歴史を誇る英国の音楽の殿堂と呼ばれる会場に、日本の伝統文化が融合した瞬間を、大相撲担当記者が見た。公演は１９日まで行われ、５日間の成績で優勝を争う。

日本の本場所では見ることがない午後７時半の開演。来場を呼びかける「寄せ太鼓」にはスマホを向けた人だかりができた。１９日まで５日間のチケットはほぼ完売。英国の音楽の殿堂は約５４００人の観衆で埋め尽くされた。日英両国の国旗に挟まれた漢字表記の「満員御礼」の垂れ幕が堂々と下りた。

親方、力士、行司、呼び出しらが入場すると、拍手と歓声はピタッとやみ、静寂に包まれた。３４年前、横綱としてロンドン公演で優勝した八角理事長（元横綱・北勝海）は紋付きはかま姿で、「大相撲は単なるスポーツ、格闘技ではなく、日本の神事であり、大切な文化」と土俵上で万感のあいさつ。最後は「サンキュー・ベリーマッチ フォー・ユア・カミング」と英語での感謝で締めた。それまではスマホを手に撮影をしていた観客も操作を止め、「ＳＵＭＯ」へのリスペクトが感じられた。

大の里と豊昇龍の両横綱土俵入りでは、観衆に事前のレクチャーがあったこともあり、日本ではおなじみの四股を踏む際の「ヨイショ」のかけ声が響いた。豊昇龍は「『ヨイショ』と言って（四股に）合わせてくれたのは、とてもうれしかった。あと４日あるので、大相撲の素晴らしさを伝えたい」と感激。米国からロンドンに駆けつけたアンジェラ・オガワさんは「大相撲は（力士に）個性があって面白い。どの取組を見ても楽しい」とご満悦だった。

幕内力士らによる計２０番の取組は、エンターテインメント性を重視して大盛り上がり。英ＢＢＣによるネット中継も行われた。取組の合間には英語によるアナウンスで補足説明があり、観客を飽きさせないため、常につり屋根上の大型ビジョンに映像が流れる工夫がなされた。大柄な力士の多彩な技や、機敏な動きには「ワ〜オ」「フゥ〜」とボルテージは最高潮に達した。初日の結びで宇良に勝利した大の里は「ヨコヅナ〜」と大声で背中を押され、「たくさんの歓声をいただいてうれしかった。会場も独特だし、盛り上がりもすごかった」と、午後１０時過ぎに終わった公演に興奮冷めやらぬ様子。力士は「裸の大使」とも呼ばれ、国際親善の役割も果たしてきた。初日から国技のアピールは大成功だった。