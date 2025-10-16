松本市の神社では先日子どもたちの成長を願って「泣き相撲」が行われました。



「はっけよ～い のこった～」



スポーツの日に、松本市の長野懸護國神社で行われた「泣き相撲」。



先に泣いた方が勝ちとされ、子どもたちに健やかに成長してほしいという願いが込められています。



取り組み前に 泣いている母

「もう泣いてます」

子「泣く」

父「早いって」

母「がんばれ がんばれ」





7回目の今年は「生後6か月」から「1歳半」までのおよそ「100人」が出場しました。行司「はっけよ～い のこった～」「泣かない。あ、のこった のこった」なかなか泣かない子もいれば、土俵につくと、すぐに大きな声で泣く強者も…。「初めから泣いてたんですけどしっかり元気に泣いてくれてよかったです」佐久市から参加の、ほのかさん。呼びだしを待っている時からすでに…。る母「やる気満々だ～」力いっぱい泣いた ほのかさん。取り組みのあとはやりきった表情を見せていました。松本市から栄太さんこちらの一番は力のこもった取り組みで勝負は引き分け。土俵での、弟の頑張りを見て思わずお兄ちゃんも。松本から参加した1歳の弟・栄太さんと応援に来たお兄ちゃん葉太さん・3歳です。葉太さんは1歳のときに土俵にあがり見事に勝利したと言います。松本市から栄太さん父「（お兄さんは）2年前に出て泣いたんですけどね。2回連続 泣いてます。元気でいてくれればいい」「思いやりのある子に育ってほしいです」泣いても泣かなくても。子どもたちは会場の多くの人を笑顔にしていました。