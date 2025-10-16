令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

10月15日（水）に放送された同番組では、森が飲み会での“やらかし”について赤裸々に語った。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回は新企画「トークアップデート予備校」を実施。口を開けばネットニュースになるトークの猛者たちを講師に迎え、ゲスト・堀未央奈のトークをアップデートしていった。

【映像】「お持ち帰りされたことある？」森香澄の衝撃解答にスタジオ騒然！好きな人との飲みでは「動物になる」

「飲み会でやらかした出来事」というテーマで堀のエピソードを膨らませるなか、さらば青春の光・東ブクロが「森さんはあるんですか？」と話を振ると、森は「私、お酒でやらかしたことほぼないんですよ。（お酒が）弱いのでそんな飲まない」と回答。

続けて「男の人に持ち帰られたとか、港区でめっちゃ飲み明かして交差点の真ん中でどうのこうのとか…。そういうエピソードを求められてるんだろうなって思うんですけど、1回もやったことないから…」と告白した。

これに鬼越トマホーク・良ちゃんが「1回も持ち帰られたことない？」と踏み込むと、森は「1回もない」と笑顔で返答。予想外の答えに良ちゃんは「1回ぐらいはあるんじゃ…」と困惑していた。

さらに「彼氏は何人ぐらいいましたか？」と尋ねられた森は「1桁です」と即答。鬼越トマホーク・金ちゃんが「1かもしれないし、9かもしれないってこと？」と探るも、森は具体的な数字を明かさず。絶妙なヒントで想像を膨らませるトーク術に、芸人たちは「うまいなぁ」と感心していた。

また、「酔っ払ったときの変化」を問われると、森は「動物になります。ちょっと気になる人と飲んでた場合ですけど」と回答。

芸人たちが「見たい！」と盛り上がるなか、良ちゃんは「ちょっとでも弱いよね。もっと動物になってるんじゃない？」と指摘し、ガチな犬のモノマネを披露。森から「そこのリアリティいらない！」とツッコまれていた。