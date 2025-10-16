Bリーグオールスター2026の概要発表…初日にトーナメント初開催、17日から総選挙

10月16日、Bリーグは来年1月にハピネスアリーナで開催される『りそなグループB.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』の概要を発表した。

今シーズンのオールスターは、1月16日から18日の3日間にわたり開催され、2日目の各種コンテスト、3日目の「インフロニアB.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026」と「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」に加え、新たな試みとして1日目に「ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」が行われる。

「ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」は、昨シーズンまで行われていたアジア特別枠によるASIA ALL-STARSと日本人若手選手によるRISING STARSに加え、B2選手の選抜チームB2 SELECTEDと九州のBリーグクラブによる選抜KYUSHU UNITEDの計4チームによるトーナメントだ。各チーム最大10人で構成され、ファン投票の順位とポジションなどを考慮してリーグ推薦で出場選手が決まるという。

Bリーグ開幕10周年にして、初の試みも加わったオールスター。出場選手を決めるファン投票「オールスター総選挙」は10月17日の正午からスタートする。

