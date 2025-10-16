　本日の日経平均株価は、政局を巡る不透明感後退で買いが優勢となり、前日比605円高の4万8277円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は19社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、維新合流による高市首相誕生への期待が高まった助川電気工業 <7711> [東証Ｓ]、断トツの売買代金こなし、信用取組も売り買い拮抗状態が続いたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、イーグランド <3294> [東証Ｓ]、エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ]の2社は3日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<3294> イーグランド　東Ｓ　不動産業
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学

<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<7018> 内海造　　　　東Ｓ　輸送用機器

<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7711> 助川電気　　　東Ｓ　精密機器
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8198> ＭＶ東海　　　東Ｓ　小売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業

<9324> 安田倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9441> ベルパーク　　東Ｓ　情報・通信業
<9687> ＫＳＫ　　　　東Ｓ　情報・通信業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース