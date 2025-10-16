

本日の日経平均株価は、政局を巡る不透明感後退で買いが優勢となり、前日比605円高の4万8277円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は19社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、維新合流による高市首相誕生への期待が高まった助川電気工業 <7711> [東証Ｓ]、断トツの売買代金こなし、信用取組も売り買い拮抗状態が続いたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、イーグランド <3294> [東証Ｓ]、エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ]の2社は3日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業

<4617> 中国塗 東Ｐ 化学



<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属

<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品

<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器

<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器

<7018> 内海造 東Ｓ 輸送用機器



<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業

<7711> 助川電気 東Ｓ 精密機器

<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業

<8198> ＭＶ東海 東Ｓ 小売業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業



<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業

<9687> ＫＳＫ 東Ｓ 情報・通信業

<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業



株探ニュース

