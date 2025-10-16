本日の【上場来高値更新】 助川電気、ＳＢＧなど19銘柄
本日の日経平均株価は、政局を巡る不透明感後退で買いが優勢となり、前日比605円高の4万8277円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は19社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、維新合流による高市首相誕生への期待が高まった助川電気工業 <7711> [東証Ｓ]、断トツの売買代金こなし、信用取組も売り買い拮抗状態が続いたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、イーグランド <3294> [東証Ｓ]、エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ]の2社は3日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<7018> 内海造 東Ｓ 輸送用機器
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7711> 助川電気 東Ｓ 精密機器
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ 小売業
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ 情報・通信業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース