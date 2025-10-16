中島健人×平野紫耀『未満警察』公式SNSが約5年ぶり更新＆引継ぎ発表 視聴者から感謝の声「永遠に大切なドラマ」「ナイスバディでした」
中島健人と平野紫耀がW主演を務め、2020年に放送された日本テレビ系連続ドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』の公式Xが、16日に更新され、新ドラマに引き継がれることが決定した。
【写真】カイくんとジロちゃん！ナイスバディだった平野紫耀＆中島健人
2020年12月16日以降、約5年にわたって更新がなかった同アカウントは「『未満警察 ミッドナイトランナー』を応援してくださった皆様へ」とつづり、画像を投稿。「このアカウントはまもなく【新ドラマ】へと引き継がれることになりました。『未満警察 ミッドナイトランナー』を応援してくださった皆様本当にありがとうございました。【新ドラマ】もお楽しみいただけたら幸いです。ぜひ、情報解禁をお待ちください！」と伝えた。
本作は中島演じる理論派の本間快と平野演じる体力派の一ノ瀬次郎のバディが、警察学校の授業で得た知識を駆使してリアルタイムで難事件を解決していく、予測不能なフルスピードクライム・サスペンス。W主題歌の「RUN」（Sexy Zone）と「Mazy Night」（King ＆ Prince）も大きな話題となった。
この投稿には「コロナ禍で大変な中、幸せな時間を届けてくださり、スタッフの皆様本当にありがとうございました！」「永遠に大切なドラマです」「いつかまた続編が見られるといいな」「主題歌が何度背中を押してくれたか…」「カイくんとジロちゃんナイスバディでした」といった声が寄せられている。
