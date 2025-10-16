米国のルーシー・リー

女子ゴルフの米ツアー・BMW女子選手権が16日、韓国・パインビーチ ゴルフリンクス（6785ヤード、パー72）で開幕した。初日からいきなりホールインワンが飛び出し、1800万円の超高級車をゲットするゴルファーが誕生すると、現地実況席も興奮気味に伝えている。

好ショットで車をゲットしたのはルーシー・リー（米国）。インスタートの13番パー3。7番アイアンで放った一打はグリーンでワンバウンド。そのままコロコロと転がりカップに吸い込まれた。入ったことを確認すると、興奮するキャディーと抱き合って喜び合った。

米国で試合を中継した専門局「ゴルフチャンネル」で実況を務めたリチャード・カウフマン氏は、「すでに今日一番のハイライトかもしれません」と興奮気味。レポーターのソフィー・ウォーカーさんも、「ルーシー・リーが7番アイアンで155ヤード先からショット。BMWの鍵が手に入るか？ イエス、プリーズ！」と答えていた。

BMW公式サイトによると、パー3の8番、13番、15番にホールインワン賞が設置されており、各ホールで最初にホールインワンを達成した選手に副賞が贈られる。13番ではプレミアム電気自動車セダンの「BMW i7」が賞品。BMW日本公式サイトによると、メーカー希望小売価格（税込）1806万円の高級車。これにはカウフマン氏も「彼女も喜んでいましたが、キャディーはもっと大喜びでしたね」と語っていた。

日本勢からは先週プレーオフの末、2位となった勝みなみ、竹田麗央、畑岡奈紗、馬場咲希、山下美夢有、岩井明愛、吉田優利、岩井千怜が出場している。



（THE ANSWER編集部）