マカロニえんぴつが12月10日、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』をリリースする。同アルバムのジャケットイラストおよび各ショップ予約特典の詳細が発表となった。

ジャケットはイラストレーターの抜水摩耶が担当したものだ。そのデザインはアルバムに収録される楽曲をモチーフに描き下ろされた繊細かつ力強い世界観が印象的な仕上がり。ジャケットはアルバム全4形態毎それぞれ異なるアートワークを採用するなど、それぞれの視点で『physical mind』のテーマを表現した。





なお、FC会員限定の完全生産限定盤、初回生産限定盤A(Billboard盤)、初回生産限定盤B(hope盤)の3形態は透明スリーブケース付きの特別仕様となる。

完全生産限定盤(OKKAKE盤)

初回生産限定盤A (Billboard盤)

初回生産限定盤B(hope盤)

初回仕様限定盤(通常盤)

■メジャー3rdフルアルバム『physical mind』

2025年12月10日(水)発売

特設サイト：https://macaroni-special.com/physical_mind

【完全生産限定盤(OKKAKE盤) [CD+Blu-ray]】

PPTF-8190〜8191 \6,600(税込)

※FC会員限定販売

※透明スリーブケース付き特別仕様

【初回生産限定盤A (Billboard盤) [CD+Blu-ray]】

TFCC-81171〜81172 \6,600(税込)

※透明スリーブケース付き特別仕様

【初回生産限定盤B(hope盤) [CD+Blu-ray]】

TFCC-81173〜81174 \6,600(税込)

※透明スリーブケース付き特別仕様

【初回仕様限定盤(通常盤) [CD]】

TFCC-81175 \3,300(税込) ▼アルバム収録曲

・パープルスカイ (テレ東系ドラマ9『コーチ』主題歌)

・高円寺へ (『平子と小宮のずっと高円寺にいるテレビ』テーマソング)

・ハナ (NHK『みんなのうた』10-11月放送 )

・化け物 (映画『火喰鳥を、喰う』主題歌)

・いつか何もない世界で

・静かな海

・ロング・グッドバイ

・NOW LOADING (映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌)

・然らば (TVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマ)

・poole (コカ・コーラ『紅茶花伝』CMソング)

・忘レナ唄 (TVアニメ『忘却バッテリー』エンディング・テーマ)

・月へ行こう (映画『FLY！／フライ！』日本版主題歌)

他3曲、合計15曲収録 ▼Blu-ray収録内容

【完全生産限定盤(OKKAKE盤) [CD+Blu-ray]】

＜マカロックツアーvol.17 〜思ひ出いっぱい☆地元へ帰ろう編〜＞

2024/2/29 KT Zepp Yokohama

※完全生産限定盤(OKKAKE盤)のみに収録

01 Supernova

02 チューハイ少女

03 レモンパイ

04 girl my friend

05 ルート16

06 たしかなことは

07 なんだったっけ

08 東京エレキ

09 enough

10 悲しみはバスに乗って

11 愛の手

12 二人ぼっちの夜

13 イランイラン

14 keep me keep me

15 ワンドリンク別

16 言い訳ばかりの男

17 ハートロッカー

18 洗濯機と君とラヂオ

19 ヤングアダルト

encore

en1 なんでもないよ、

en2 OKKAKE 【初回生産限定盤A (Billboard盤) [CD+Blu-ray]】

＜NANO universe×Billboard Live “music from NANO universe”＞

2025/07/30 Billboard Live TOKYO

※初回生産限定盤A(Billboard盤)のみに収録

01 夜と朝のあいだ

02 働く女

03 レモンパイ

04 たしかなことは

05 恋人ごっこ

06 クールな女

07 月へ行こう

08 静かな海

09 なんでもないよ、

10 青春と一瞬

11 春の嵐

12 愛のレンタル

13 忘レナ唄

14 ルート 16

15 poole

16 ヤングアダルト 【初回生産限定盤B(hope盤) [CD+Blu-ray]】

＜マカロックツアーvol.19 〜いざvol.10のリベンジ!持ち寄ろう、それぞれのhope篇〜＞

2025/3/14 仙台PIT

※初回生産限定盤B(hope盤)のみに収録

01 ボーイズ・ミーツ・ワールド

02 レモンパイ

03 遠心

04 愛のレンタル

05 恋人ごっこ

06 poole

07 裸の旅人

08 ブルーベリー・ナイツ

09 たしかなことは

10 嘘なき

11 ヤングアダルト

12 この度の恥は掻き捨て

13 Mr.ウォーター

14 STAY with ME

15 Supernova

16 然らば

17 MAR-Z

18 青春と一瞬

19 hope

encore

EN1 なんでもないよ、

EN2 洗濯機と君とラヂオ ●早期予約特典

卓上カレンダー

対象期間：9月4日(木)21:00〜10月21日(火)23:59 ●店舗別予約･購入者特典

・Amazon.co.jp : メガジャケ

※ 商品の形態別にメガジャケの絵柄が異なります。

例）通常盤ご購入→通常盤のジャケ写のメガジャケをプレゼント

・楽天ブックス : スマホショルダー

(楽天ブックス限定 オリジナル配送パックにて配送)

・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE : スマホサイズステッカー

・HMV全店(HMV＆BOOKS online含む/一部店舗除く) : L判ブロマイド

・セブンネットショッピング : コンビニエコバッグ

・応援ショップ : B2ポスター

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。

※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。

■＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞

▼2026年

1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール

1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール

1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座

2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール

2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール

2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール

2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP

2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール

2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール

2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森

2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール

3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター

3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター

3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス

3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス

3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール

3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール

4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場

■タワーレコード × マカロニえんぴつ コラボカフェ

デビュー10周年イヤー＆メジャー3rdアルバム『physical mind』リリースを記念した「マカロニえんぴつ × TOWER RECORDS “マカロニえんぴつ 10th Anniversary CAFE”」が渋谷・名古屋・梅田・福岡にて開催

TOWER RECORDS CAFE 渋谷店

開催期間：2025年12月4日(木)〜12月21日(日)

TOWER RECORDS CAFE 名古屋栄スカイル店

開催期間：2025年12月2日(火)〜12月14日(日)

TOWER RECORDS CAFE 梅田NU茶屋町店

開催期間：2025年12月4日(木)〜12月21日(日)

TOWER RECORDS CAFE 福岡店

開催期間：2025年12月2日(火)〜12月14日(日)

詳細：https://tower.jp/article/news/2025/09/04/c101

