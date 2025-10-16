元SKE48で現在は女優として活躍を見せる北野瑠華のデジタル限定写真集『こっち向いてよ』が、10月7日（火）にリリースされた

北野瑠華デジタル写真集『こっち向いてよ』

今夏に放送されたドラマ『グラぱらっ！』で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍の場を広げている北野瑠華が最新デジタル写真集を発売。

今作は沖縄を舞台に撮影を敢行。美しい海と広がる青空に、開放的になった彼女の笑顔や大胆な脱ぎっぷりを心ゆくまで楽しめる内容となっている。

北野瑠華 コメント

今回のデジタル写真集の舞台は沖縄！

私が過去に“寒いのが苦手“と言ったことを覚えて下さっていたみたいで、暖かい沖縄に連れてってくれました（笑）。

おかげで沖縄の美しい景色や開放的な海で夏を感じながら楽しく撮影することができました。自然体な私を感じられる1冊になっているので、ぜひこの写真集を見て今年最後の夏を楽しんでもらえたらうれしいです。

＜プロフィール＞

きたの・るか

1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。身長158cm。血液型＝A型。

2013年にSKE48の6期生としての活動をスタート。2024年6月、SKE48を卒業。卒業後に発売した1st写真集『触れて、みる?』が空前絶後の大ヒットを記録、グラビア界で一躍、時の人となる。『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍しながら、グラビア誌にも多数出演。

公式HP：https://kitano-ruka.com/

公式X：@official_ruka25

公式Instagram：@rukakitano0525

書誌情報

北野瑠華デジタル写真集『こっち向いてよ』

撮影：LUCKMAN

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

