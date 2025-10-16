SUPERBLOOD、新たなる神話が開幕。坂本英三が新ボーカリストとして加入、12月にアルバム発売
坂本英三（ex.ANIMETAL、UNCHAINED、EIZO japan、練馬マッチョマン）が、SUPERBLOODの新ボーカリストとして加入した。
SUPERBLOODは2014年に国境・民族・血統を越え、世界に発信することを願って命名、国内はもとより海外に向けて発信して来たHR/HMバンドだ。
坂本英三が描くビジョンと音楽性が一致し共にデビューしたMAD大内（
Dr）との久々のアンサンブルは驚異のケミストリーを生み出し、OKAHIRO（G）の楽曲は無限の進化を果たし無敵となった。その最速でレコーディングしたアルバムは、12月に発売予定。ファンにとって年末最大のビッグニュースになりそうだ。
その中から最新曲「Enter a new phase」のMVとメンバーのコメントを紹介しよう
◆ ◆ ◆
◼︎EIZO SAKAMOTO コメント
縁がありSUPERBLOODに加入しました。
MADとは85年に同じバンドのメンバーとしてデビュー。40周年でこうして再び同じバンドで同じ夢を目指すことになりました。縁というより運命でしょうね。目指すことは一つ。あの頃叶えられなかった海外への夢を叶えること。
最高のバンド、最高の音楽、最高の仲間とメタル道を邁進するのみです。何卒宜しくお願いいたします。
◼︎OKAHIRO コメント
新メンバーとして
坂本英三くんを迎えて以来、
水面下でデモ録りを重ね、アー写撮り、
MV撮り、そしてレコーディングを
進めてきました。
いろんな物事が形になっていく様は
驚きと希望に満ち溢れた時間でしたが
周りの沢山の人達と共有出来ない
もどかしさもありました。
英三くんの強靭かつしなやかな声を
得たSUPERBLOOD 4人のケミストリーがライブや音源、そしてMVで暴発するのが今からとても楽しみです。
STAY METAL！ STAY ROCK！
◼︎AXL コメント
前任の脱退が決まった時生半可な再始動は考えていませんでした。それが長年応援してくれたファンへの敬意だと思っていました。
英三さんに音源をお渡ししてデモを頂いたのは僅か1週間後です。そこで確信しました。新しい神話を作れることを。
この世に同時に存在している奇跡の時間もあと僅かです。2026年国内外津々浦々まわる予定です。
AXL全開で成しえなかった夢に向かって邁進します。共にこの時を楽しみましょう!
◼︎MAD OHUCHI コメント
曲は同じなのにまったく違うバンドになってしまった！それが今作の第一印象。新メンバーの坂本英三が予想以上の歌を歌って（吼えて）くれたおかげで、温度が上がって振り切った。そして彼の歌と自分のドラムの相性があまりに良い事に驚く。40年前よりもはるかに。
◆ ◆ ◆
◼︎＜SUPERBLOOD 2025 NOV.⇨2026 SEP.TOUR＞
