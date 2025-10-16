谷口愛季とディズニーを楽しんだ山口陽世　※「山口陽世」インスタグラム

　日向坂46の三期生・山口陽世が16日、自身のインスタグラムを更新。櫻坂46の三期生・谷口愛季とディズニーリゾートを訪れた際の2ショットを公開し、意外な組み合わせにファンから反響が寄せられている。

【写真】山口陽世＆谷口愛季の“手つなぎショット”も

　山口は投稿で「楽しかった〜〜」「前髪とーーーっても可愛かった」とコメントし、カチューシャをつけた2ショットや笑顔でピースをする姿を披露。谷口の前髪を褒める一言からも、仲の良さが伝わる内容となっている。

　一方の谷口も「たーーくさん笑った日！」「私の手で暖とってた」とつづった。山口が投稿した写真には、山口と谷口が手をつなぐ姿も披露されている。

　それぞれの投稿には、「まさかの組み合わせ！」「最高すぎる…」「カップルかのような仲の良さ…尊い」といったコメントが寄せられており、グループの垣根を越えた交流にファンから歓喜の声が上がっている。

引用：「山口陽世」インスタグラム（＠haruyoyamaguchi.official）、「谷口愛季」インスタグラム（＠airi.taniguchi.official）