日向坂46・山口陽世、櫻坂46・谷口愛季とディズニー満喫 「まさかの組み合わせ」とファン歓喜
日向坂46の三期生・山口陽世が16日、自身のインスタグラムを更新。櫻坂46の三期生・谷口愛季とディズニーリゾートを訪れた際の2ショットを公開し、意外な組み合わせにファンから反響が寄せられている。
【写真】山口陽世＆谷口愛季の“手つなぎショット”も
山口は投稿で「楽しかった〜〜」「前髪とーーーっても可愛かった」とコメントし、カチューシャをつけた2ショットや笑顔でピースをする姿を披露。谷口の前髪を褒める一言からも、仲の良さが伝わる内容となっている。
一方の谷口も「たーーくさん笑った日！」「私の手で暖とってた」とつづった。山口が投稿した写真には、山口と谷口が手をつなぐ姿も披露されている。
それぞれの投稿には、「まさかの組み合わせ！」「最高すぎる…」「カップルかのような仲の良さ…尊い」といったコメントが寄せられており、グループの垣根を越えた交流にファンから歓喜の声が上がっている。
引用：「山口陽世」インスタグラム（＠haruyoyamaguchi.official）、「谷口愛季」インスタグラム（＠airi.taniguchi.official）
