「大脱出3」最終回、ラスト5分で“黒幕”登場？怒涛の衝撃展開に「見たことない映像のオンパレード」「仕掛けに脱帽」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎氏×クロちゃん×お馴染みの芸人たちによるヒットコンテンツ第3弾「大脱出3」（DMM TV）の最終話が、1日に配信された。ラスト5分の衝撃展開に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「大脱出3」過酷な脱出の裏側・未公開映像
芸人が追い込まれる過酷な環境と地上波では絶対にOAすることのできない過激な内容で、DMM TVにて配信されてから瞬く間にヒットを記録した「大脱出」。本作は、その最新シーズンとなる。
これまでのシーズン1・2を通じ、常識では考えられない過酷な場所に埋められるのが定番となっていたクロちゃん。そんな彼が、今回埋められたのは、一面何もない壁のど真ん中。「これお尻出てない！？」というクロちゃんの衝撃的なセリフから今作は幕を開けた。
様々なクイズが用意された“射的部屋”に入った森田哲矢＆東ブクロ（さらば青春の光）、一切周りが見えない“暗闇部屋”に閉じ込められたみなみかわ＆高野正成（きしたかの）、“カラオケ部屋”でカラオケ80点以上を目指す井口浩之（ウエストランド）＆お見送り芸人しんいち、そしてひらがなパズルを組み立てる“五十音部屋”に挑むみちお（トム・ブラウン）＆岡野陽一、と異なる4つの部屋に分けられた芸人たち。6話では、全員が各部屋から脱出し、廊下で壁にハマっている謎のお尻を目撃しながら“ドミノ部屋”での合流を果たした。
全員で懸命にドミノ倒しに挑む中、部屋のルールを見直した芸人たちは、ある違和感に気付き、ドミノ以外の手法で部屋からの脱出を成功させた。部屋から出ると、そこには壁にハマったクロちゃんの顔と鍵のかかったドアが。みんなでクロちゃんを壁から抜けさせ、新たな鍵を手に入れるが、その鍵はドアのものではなかった。
そこで、最初の部屋から脱出した芸人たちが廊下で目にしたお尻は、クロちゃんとは別者のお尻で、その人物がドアを開ける鍵を所持しているのではないかと疑う。その推測通り、全員が見たのは、クロちゃんと同じように壁に埋められた、ある芸人のお尻だったのだ。そして、2人目の壁にハマった芸人から新たな鍵を手に入れ、見事脱出に成功した。
一方で、ラスト5分には演歌歌手の大江裕が登場し、「閃光」発売記念特別ミニコンサートとし、“カラオケ部屋”の課題曲「閃光」を歌唱する姿で幕を閉じた。
誰も知らなかった「閃光」が大江の歌だったというオチや、埋められたお尻の正体、ドミノ部屋の攻略方法など、様々な仕掛けが明かされた最終話に、視聴者からは「まさか『閃光』の正解が聴けるとは…（笑）」「見事な伏線回収」「とんでもない結末」「びっくりした」「見たことない映像のオンパレード」「どこまで計算されてるの！？」「仕掛けに脱帽」と驚きの声が続々。
また、大江が車の中で運転手に暴言を吐く一幕から、ネット上では「大脱出」の“黒幕説”が浮上するほか、「水曜日のダウンタウン」で検証された「大江裕なら裏の顔がどんなにヤバくても、さほど違和感なく受け入れてしまう説」を彷彿するといった声も上がった。（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】
【写真】「大脱出3」過酷な脱出の裏側・未公開映像
◆藤井健太郎氏×クロちゃんら「大脱出3」
芸人が追い込まれる過酷な環境と地上波では絶対にOAすることのできない過激な内容で、DMM TVにて配信されてから瞬く間にヒットを記録した「大脱出」。本作は、その最新シーズンとなる。
様々なクイズが用意された“射的部屋”に入った森田哲矢＆東ブクロ（さらば青春の光）、一切周りが見えない“暗闇部屋”に閉じ込められたみなみかわ＆高野正成（きしたかの）、“カラオケ部屋”でカラオケ80点以上を目指す井口浩之（ウエストランド）＆お見送り芸人しんいち、そしてひらがなパズルを組み立てる“五十音部屋”に挑むみちお（トム・ブラウン）＆岡野陽一、と異なる4つの部屋に分けられた芸人たち。6話では、全員が各部屋から脱出し、廊下で壁にハマっている謎のお尻を目撃しながら“ドミノ部屋”での合流を果たした。
◆「大脱出3」予想外の展開へ
全員で懸命にドミノ倒しに挑む中、部屋のルールを見直した芸人たちは、ある違和感に気付き、ドミノ以外の手法で部屋からの脱出を成功させた。部屋から出ると、そこには壁にハマったクロちゃんの顔と鍵のかかったドアが。みんなでクロちゃんを壁から抜けさせ、新たな鍵を手に入れるが、その鍵はドアのものではなかった。
そこで、最初の部屋から脱出した芸人たちが廊下で目にしたお尻は、クロちゃんとは別者のお尻で、その人物がドアを開ける鍵を所持しているのではないかと疑う。その推測通り、全員が見たのは、クロちゃんと同じように壁に埋められた、ある芸人のお尻だったのだ。そして、2人目の壁にハマった芸人から新たな鍵を手に入れ、見事脱出に成功した。
一方で、ラスト5分には演歌歌手の大江裕が登場し、「閃光」発売記念特別ミニコンサートとし、“カラオケ部屋”の課題曲「閃光」を歌唱する姿で幕を閉じた。
◆「大脱出3」ラスト5分に驚きの声
誰も知らなかった「閃光」が大江の歌だったというオチや、埋められたお尻の正体、ドミノ部屋の攻略方法など、様々な仕掛けが明かされた最終話に、視聴者からは「まさか『閃光』の正解が聴けるとは…（笑）」「見事な伏線回収」「とんでもない結末」「びっくりした」「見たことない映像のオンパレード」「どこまで計算されてるの！？」「仕掛けに脱帽」と驚きの声が続々。
また、大江が車の中で運転手に暴言を吐く一幕から、ネット上では「大脱出」の“黒幕説”が浮上するほか、「水曜日のダウンタウン」で検証された「大江裕なら裏の顔がどんなにヤバくても、さほど違和感なく受け入れてしまう説」を彷彿するといった声も上がった。（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】