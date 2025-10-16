「出会えてラッキー！」【しまむら】羽織るだけで即キマる！「秋色ジャケット」

朝晩と日中の寒暖差が気になる秋は、サッと羽織れてコーデの主役になるジャケットが活躍。今回リサーチする中で見つけたのは【しまむら】の秋色ジャケットです。トレンドのブラウンカラーに刺繍ディテールがおしゃれな1枚で、シンプルコーデに羽織るだけで即キマりそう。おしゃれママ@collin_wearさんも「出会えてラッキー！」と評価しているアイテムです。

トレンドカラーに袖の刺繍がおしゃれな1枚

【しまむら】「TT*YUUシシュウジャケット」\3,289（税込）

秋らしいブラウンカラーに、袖のコード刺繍がセンスを感じさせる1枚。クリーンな印象のテーラードジャケットなので、オンの日にもオフの日にも頼れる存在になりそうです。手に取りやすい価格でありながら、ボタンの配置にも一癖あるのがポイント。淡色好きさんや、いつもはモノトーンカラーを選びがちな人にもおすすめです。

ワンカラーコーデなら柔らかく上品な表情に

ブラウンワンピースを合わせたスタイルは、統一感がありながらもこなれた印象に。ブラウンという流行色のワンカラーでまとめることで、落ち着いた中にも柔らかさと女性らしさが引き立ちます。ジャケットの刺繍ディテールがアクセントになり、のっぺり見えず絶妙なバランスを保てそう。小物で季節感を足すのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@collin_wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M