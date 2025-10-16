◆プロレスリング・ノア「ＳＴＡＲ ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ２０２５」（１６日、後楽園ホール）

プロレスリング・ノアは１６日、後楽園ホールで「ＳＴＡＲ ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ２０２５」を開催した。

第５試合でＧＨＣジュニアヘビー級王者で新日本プロレス「無所属」高橋ヒロムが宮脇純太と一騎打ち。白熱の一戦は、ヒロムがＴＩＭＥ ＢＯＭＢ２の連発で宮脇を破った。

試合後、ＧＨＣジュニアタッグ王者の小田嶋大樹がリングインしヒロムへの挑戦を表明。これにヒロムは、１１・８後楽園ホール大会で開幕するジュニアヘビー級選手による新たなトーナメント戦「ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ ２０２５」への参戦を電撃表明した。現時点でトーナメントへのエントリー人数とエントリー選手は未定だが「最初の相手、小田嶋くんに決〜めた」と勝手に小田嶋を指名した。

バックステージでヒロムは「小田嶋くん、俺、好きだよ。いいのかなぁ…１回戦最初の相手とやっちゃって現実知っちゃうんじゃないかなぁ」と見下し「チャンピオンとしてこのトーナメントを制してやりたい相手を指名する」と予告した。

小田嶋は「高橋ヒロムさん、プロレスリング・ノアの人間として新日本プロレスの人間にベルトを渡したまま黙っていられるわけないんですよ」と突きつけ「必ず勝って新日本プロレスをノアの未来が超えてやる」と誓った。

「ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ ２０２５」の大会日程は以下の通り。

▼１１月８日 後楽園ホール

▼１１月９日 埼玉・えすぽわーる伊佐沼

▼１１月１５日 大阪・エディオンアリーナ大阪第２競技場

▼１１月１６日 大阪・梅田スカイビル ステラホール

▼１１月２１日 宮城・仙台サンプラザ