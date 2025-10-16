グラビアアイドルの新穂貴城（にいぼ・きしろ）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。不審者に追われ、走って逃げる際に大ケガを負ったことを明かした。



【写真】ぴったりニット＆ミニスカで目立っちゃう 街中でのスナップショット

新穂は14日に文書を公開し、「先日、駅の構内で不審者につきまとわれ、走って逃げた際に怪我をしてしまいました」と報告した。検査を受け、診断結果は「肉離れ」。「約3週間ほどはダンスなどの激しい動きを控えるよう」に言われたと明かした。



肉離れのため、直近のイベントでのダンスなどは控えることを発表。最後には「体調自体は元気ですので、どうかご心配なさらないでください」と記し、「しっかり治して、また万全な状態でステージに立てるよう頑張ります」と知らせた。



この報告文を引用して、実妹のグラビアアイドル・新穂純麗（すみれ）もXを更新。「私もいたけど、お互い1人じゃなくて本当によかった」と、姉妹で一緒に居た際に不審者に狙われたことを明かした。



新穂は2011年にアイドルとしてデビュー。実妹の純麗とともに、2023年までアイドルとして活動していた。卒業後は、フリーランスで妹とともにグラビア活動などを行っている。



（よろず～ニュース編集部）