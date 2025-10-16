『同時に倒さないと復活するタイプのやつ』お座りする2頭の大型犬→溢れ出る『強敵感』に7万いいね「同時に撫でないと…」「おやつは偶数」
暗闇でじっとお座りする強面の大型犬たち、簡単には倒せない強敵感が溢れすぎる光景は記事執筆時点で169万回を超えて表示されており、7.9万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：『同時に倒さないと復活するタイプのやつ』お座りする2頭の大型犬→溢れ出る『強敵感』】
暗闇でじっとお座りする強面の大型犬たちが…
Xアカウント『@CEDRIC_mztm』に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグ「セドリック」くんと、ロットワイラー「タイカン」くんのお姿。
玄関先でのんびり寛ぎながら、おすわりをしていたというセドリックくんとタイカンくん。
簡単には倒せない強敵感が話題に
その様子を何気なく撮影したところ…思いがけず、同時に倒さないと復活するタイプの強敵のようなお姿になってしまったというのです。
段差の上にずっしりと余裕ある雰囲気を纏いおすわりをするタイカンくん、反射で右目がオレンジ色に発光しており、あまりにも強敵感に溢れていたのだそう。
その反対側、キリッと背筋を伸ばしておすわりをしていたというセドリックくんは、両目がオレンジ色に光っており、タイカンくんとはまた違った雰囲気を纏いながら、ドシッと構えていたのだとか。
思いがけず暗闇によって強面に、そして強者感が溢れるお姿となってしまった光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「同時に撫でないと…」「片方倒したら残った方が全回復＋超強化してくるのも捨て難い」「しかもどっちも弱点属性が違うやつ」「おやつは偶数で準備しないと」など多くのコメントが寄せられています。
格好いい兄弟のギャップに悶絶必至
2022年1月6日生まれのセドリックくんと、2024年1月4日生まれのタイカンくんは、とっても格好いい外見を持ちながら、お茶目で愛くるしい性格の持ち主なのだといいます。
飼い主さんに溺愛されながら、日々のびのびと幸せに暮らすセドリックくんとタイカンくんのお姿は、大型犬の魅力やたくさんの癒やしと笑顔を発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@CEDRIC_mztm」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。