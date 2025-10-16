2016年に日本遺産に認定された「小松の石文化」。

現在は石切り場が地区に一か所だけになる中、2025年10月オープンするあの施設でも使われ、再び脚光を浴びる「小松の石文化」を取材しました。

小松駅前に今月23日オープンするウレシャス小松。

大きな九谷焼の陶板を取り囲む小松市滝ケ原町の石が正面エントランスの重厚感を演出します。

北電産業小松ビル合同会社 森田勝郎さん「なじみ深い材料を使うことによってより親しみをもって利用してもらえるのではないかと。」

小松市は、凝灰岩などの良質な地下資源に恵まれ、弥生時代から加工技術が発達した石文化のルーツになっています。

2016年、小松の石文化は、文化庁の日本遺産に認定されました。

その裏には、小松市滝ケ原町で石切り場や石の橋の魅力を伝え続けるガイドの存在がありました。

山下豊さん79歳です。

里山自然学校こまつ滝ヶ原 山下豊 学校長「ここしかないこの石文化を他の人に見せたいなという思いがあって。見たくなる、聞きたくなる、行きたくなるというような情報の発信の仕方どうすればいいのか考えていかないといけない。」

山下さんはかつて日常生活で使われた石が、金属など他の素材に変わった現代では、新たな需要が生まれているといいます。

山下豊 学校長「前から見ると生活様式と密着していた状態からだんだん外れたが今はこうやって生活の中で壁や装飾、別の面で活用されている。水に強くて優しい感じでそういう面で滝ケ原石は凝灰岩として良い」

山下豊 学校長「滝ケ原町は現在70世帯ほどで、見ての通り山と田んぼで里山というそういう場所。」

かつて小松市滝ヶ原町には12か所の石切り場がありましたが、現在は1か所だけとなっています。

石材荒谷商店 荒谷代表「こちらが現在稼働している石切り場。石切り場の穴としては2つある。こっちの深い方の穴は約270メートルある。現在は採掘を止めている。こちらに見える穴が現在も採掘を続けている石切り場。」

創業100年を超える石材荒谷商店の5代目、荒谷雄己さん。

荒谷代表「今、はしご2つかかっている。天井を上げながら一番上を切り進めている。上をある程度進めたら機械を2段目まで戻して、またある程度進めたら一番下を切る。」

荒谷代表「（奥行きはどれぐらいあるんですか？）80メートルから90メートルくらい。（今からする作業は？）今、機械で切れ込みを入れている作業。切れ込みを全て入れ終わってから初めて楔を使って石を山から剥がす、出す作業に移る。今最後の切れ込みを入れるところ。」

様々な用途に対応できる大きさ縦およそ30センチ、横1メートル90センチに切った石のブロック15個が取り出されるまでの期間はおよそ1か月。

荒谷さんは、1人の職人と2人だけで石の採掘や加工を行っています。

荒谷代表「僕らの場合はこのブロックを材料として売る。もちろん自分たちで加工もするけど大きい物件の例えば500平米貼ってほしい、板材が要るってなったときは職人さんと僕しかいないので加工が追いつかない。でも滝ケ原石と指定されている場合は材料を売って加工はどの石材店でも可能なので原石をいっぱいストックして取りに来た石材店に原石を売る。そっちがメインの仕事。」

滝ケ原石は、国会議事堂や北陸新幹線小松駅、石川県立図書館にも使われています。

小松の石文化が日本遺産に登録されたことで市内にある石の文化を紹介する施設への来館者数は大きな伸びが見られています。

2022年は約14万人、2023年は約18万人、2024年は小松市の人口の2倍近い約20万人となっていて、「小松の石文化」への全国的な関心の高さがうかがえます。

一方、現場では石切り場の見学希望者に対して作業を止めて対応することが多く困っていたといいます。

荒谷代表「地域のおじいちゃんたちが見学の窓口になってくれた。ガイドが分担して見学を希望している人を石切り場に連れてくるという流れになって僕も手を止めなくてもいいしだいぶ仕事に集中できるようになった。地元の人に感謝している。」

小松市では過去の石文化の歴史だけでなく、人と人との地元の強いつながりで新たな人の流れを創出しています。

地元の石を内装に使う。滝ケ原町のカフェ。

荒谷代表「こんにちは〜 (お客さんをよく連れてくるということですけど？）滝ケ原石を検討している客は、石を貼ったらどういう見た目になるんだろうと気になっているので実際にこちらに連れて家具や床、壁、梁の感じと調和した状態をお見せできるのでよくここには連れてきている」

滝ヶ原クラフトアンドステイ 志礼ちひろ マネージャー「カフェは犬連れの客が来るので掃除するのに滝ケ原石、楽チンなので助かってる。」

滝ケ原カフェには、宿泊施設やワークスペース、屋外にはイベント会場も併設されています。

志礼ちひろ マネージャー「（石文化は）滝ケ原の中心の文化であるのでそれをもうちょっと身近に来てくれる人に知ってもらいたいという思いから石を施設に必ず使うのはもちろん、荒谷さんの石切り場の中に入れる石切り場ツアーを地元の人にお願いして宿泊客に案内するのが我々の活動の一つ。」

荒谷代表「（今の話を聞いてどう感じる）とてもうれしい。率直に。街の人が石切り場を大切に思って石文化を大切に思っていることがすごく伝わってくる。」「石は国産材が再注目されている時代、すごく追い風でありがたいことに色んな仕事の依頼があるのでその縁も大切にしつつ、でもやっぱり地元の人も大事にしたいのでそこのバランスもうまく取って自分なりに（先代の）祖父にできなかったことの展開は僕がしていきたい。」