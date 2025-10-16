Mrs. GREEN APPLE、フェーズ3へ メンバー編成変わらず、大森元貴「安心してください」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信を実施。大森は、来年から「フェーズ3」をスタートさせ、さらにメンバー編成が変わらないことも伝えた。
【写真】大切なお知らせとは…黒ジャケットで登場したMrs. GREEN APPLE
発表で「我々Mrs. GREEN APPLEは、2025年12月31日をもって、フェーズ2を完結いたします」と宣言。「2026年1月1日に、フェーズ3を開幕します。つまりはですね、安心してください。活動休止期間を設けません」と説明した。
さらに「メンバー編成は変わりません。大森、若井、藤澤の3人で、変わらず活動を続けていきたいと思います」とし、「そしてもっと、安心してください。フェーズ3開幕後、来年夏ごろに、1ヶ月の長期休暇をいただきます」と伝えた。
同バンドは2013年結成。15年7月、ミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。20年7月8日、「フェーズ1完結」を発表。約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、22年3月に"フェーズ2開幕"とし活動を再開した。23年12月、『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場。25年3月、『第39回日本ゴールドディスク大賞』で、アーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞、『第48回日本アカデミー賞』で、主題歌賞を受賞した。
