Hey! Sɑy! JUMP公式アカウントは10月15日、Instagramを更新。同グループのメンバーである山田涼介さんの新曲MVでのオフショットを公開しました。（サムネイル画像出典：Hey! Sɑy! JUMP公式Instagramより）

Hey! Sɑy! JUMP公式アカウントは10月15日、Instagramを更新。同グループのメンバーである山田涼介さんの新曲MVでのオフショットを公開し、ファンの注目を集めました。

【写真】山田涼介の格好良すぎるオフショット

「かっこよすぎてため息出ちゃう」

同アカウントは「MV撮影のオフショットをお届け！Digital Single『GHOST』配信中！」とつづり、2枚の写真を掲載しました。1枚目は流し目の表情を、2枚目ではカメラを見つめるような表情を披露。2枚併せてストーリー性を感じさせます。肩に装飾があしらわれた華やかな黒いスーツも、山田さんによく似合っています。

コメントでは、「かっこよすぎてため息出ちゃう」「かっこよすぎて、心臓に悪い」「目線外しとカメラ目線両方いただいてしまって、、恐れ多いです、、」「好きすぎて普通に泣きそう」「完璧な王子様すぎます」「まじでこの世の宝すぎる」と、称賛の声が多数寄せられました。

他メンバーのオフショットも

同アカウントでは、山田さん以外のメンバーのオフショットも公開されており、ポーズや表情からそれぞれの個性が感じられます。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:勝野 里砂)