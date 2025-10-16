自民党と日本維新の会は16日、連立協議を行いました。一部の政策では隔たりもあり、17日も引き続き協議するということです。

連立協議では維新側から自民側に対し、協力の条件となる12の政策項目を提示しました。具体的には、社会保険料の引き下げを含む社会保障改革や副首都構想、企業・団体献金の廃止を含む政治改革などが盛り込まれています。

日本維新の会 藤田共同代表

「企業・団体献金の廃止のところ、ここについても折り合わずではあるが、憲法、安全保障、エネルギーといった国家の基本となる政策、このあたりについてはかなり価値観を共有していることは改めて確認できた」

協議のあと藤田共同代表は、企業・団体献金の廃止など考え方に隔たりのある政策について、各党で持ち帰った上で、17日にまた協議すると説明しました。

また、16日の協議でも、自民党側から「フルスペックの連立」、つまり閣内での協力を求められたと明かしましたが、具体的な連携のかたちは、維新が提示した条件を自民党がどこまで受け入れるかで変わってくると見られます。

一方、自民党側は16日の臨時役員会で、今後の協議については、高市総裁に一任することを決めました。