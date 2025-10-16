◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神―DeNA（2025年10月16日 甲子園）

今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が、「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦を中継した関西テレビ（カンテレ）で、解説を務めた。

今季40本塁打などで2冠王に輝いた佐藤輝に対して、中田氏は「打席での余裕というものも感じた。元々、三振の多いバッターだと思うが、今年はボール球をあまり振らなくなったところが40発につながったんだと思う」と言及。

同じく解説で訪れた前ヤクルト監督の高津臣吾氏も「4番佐藤輝が本当に長打力を発揮して、特に神宮はすぐにホームランになってしまうので、本当に抑えることが難しい。非常に大きく成長した一年だと思う」と認めた。

さらに、雨天中断中には今季の本塁打映像を流され、中田氏は「フォロースルーも大きいし、逆方向にでこれだけ飛ばすのは凄い」と称賛。成長した一年を認め、40本塁打を放ったことには「40発は凄いですし、最終戦で決めるのがスター性がある。持ってますよね」と称賛。そのうえで「パワーも凄いですが、逆方向に飛距離ができるのが強み。打席でも余裕を持って立てる」と特長を説明していた。

中田氏は大阪桐蔭から08年に日本ハムに入団。その後巨人、中日でもプレーし、通算309本塁打、打点王3度、ベストナイン5度（外野手2、一塁手3）、ゴールデングラブ賞は一塁手で5度と攻守で存在感を発揮した。