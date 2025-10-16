立憲民主党の安住淳幹事長が１５日にＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」に生出演。国会首相指名選挙に向け立憲・国民・維新の結集を呼びかけて３党首会談を行った直後に、維新・吉村洋文代表が上京して自民・高市早苗総裁と会談し、突然、自維が連立政権に向けた政策協議を行うことで同意したことに「これからだと思っています」と語った。

自民と維新の連立を「そう簡単ではないと思う」と企業献金に対する両党の姿勢が違うことなどを挙げ「もしそうなっても、維新３５人が固まっていけるのか。相当ハードルが高いと思う」と述べた。

「当面の首班指名に関しては自民党の方が有利に決まっている」とする一方で、「この政局はこれから始まる。公明の離脱は歴史的。これから大きく動き出す」と述べた。

「ただですね、不吉なことを言うようですが、長い歴史の中で公明党のようなしっかりした組織のない政党が自民党と一緒になると、その政党はことごとく次の選挙までになくなってますから。それくらい自民党と組むのはリスクがある。果たして本当に維新の皆さんが、そういうリスクを抱えながらも自民党とやるか、ちょっと判断が早いのではないか」と語った。