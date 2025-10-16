ＮＨＫ大阪放送局の平匠子局長は１６日、同局内で「２０２５年１０月局長定例記者会見」を開き、同局制作の特番「発掘★ＢＫ１００年遺産 スポーツお宝アーカイブ 全部見せます！」（２４日午後７時５７分＝総合・関西地方）をアピールした。

今年、ＮＨＫ大阪放送局は、前身の社団法人大阪放送局の放送開始から１００年を迎えた。同番組ではその膨大なアーカイブから、関西ゆかりのアスリートたちの伝説の試合や知られざる名場面などを一挙公開する。

南海ホークスや阪急ブレーブスなど懐かしの在阪球団や、桑田真澄氏と清原和博氏の「ＫＫコンビ」が話題になる前の大阪府大会での知られざる活躍。前人未到の４６００勝を達成した関西出身の天才騎手・武豊のデビュー戦に、浪速のロッキーと呼ばれた赤井英和の青春時代など貴重な映像となりそうだ。

弟がプロボクサーだったと明かした平局長は「（弟から）ボクシングは、いろいろ聞かされて、（ボクシングをやっていた頃の）赤井さんについて存じ上げています。『赤井さんがボクシングをしているところを初めて見ました』という方の（コメントを資料で）見て、そういう世代がいるんだって驚きました」。

民放の番組に出演していた赤井のイメージについて「犬をかわいがったり、心優しい姿が最近の印象としてあります」と言う。それだけに「赤井さんが現役時代どういうスポーツマンだったのか、ギャップも含めて楽しめると思います」と見どころを語った。