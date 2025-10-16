ミセス、2025年12月31日に「フェーズ2」完結＆2026年1月1日から「フェーズ3」開幕「活動休止期間は設けません」
【モデルプレス＝2025/10/16】Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が、10月16日20時より自身のオフィシャルYouTubeチャンネルにて【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】とした生配信を実施。「フェーズ2」の完結と「フェーズ3」の開幕について発表した。
【写真】ミセスの「大切なお知らせ」
特別配信では、大森元貴が最初にマイクを持った。「宇宙である」「誰も置いていかないエンタメ」という方向性で進んできた「フェーズ2」のこれまでを振り返り「『フェーズ2』の活動で、ありがたいことに今は本当たくさんの方にMrs. GREEN APPLEという名前と様々な楽曲を知っていただきまして、僕たちの音楽やその活動に対して様々な記録や賞をいただき、本当にミセスという主語が大きくなった、ミセスのチームも大きくなった、楽曲が広く聴いていただけるようになった、皆さんに知ってもらえた、そのように実感しております」と噛み締めた。
続いて「『フェーズ2』で目指したものがきちんと叶えられたのではないかなと感じております」として「我々Mrs. GREEN APPLEは2025年12月31日をもって『フェーズ2』を完結いたします。『フェーズ2』の開幕から我々が築いてきた、本当にこの夢のようなかけがえのない時間を大切に保存してしまっておくためにも、『フェーズ2』を完結することを決断いたしました」と伝えた。そして2026年1月1日から「フェーズ3」が開幕すると宣言。ファンに向け「安心してください」と前置き「活動休止期間は設けません」「メンバー編成は変わりません。大森・若井・藤澤の3人で変わらず活動していきます」と明言した。さらに「もっと安心してください。『フェーズ3』開幕後、来年夏ごろに1ヶ月の長期休暇をいただきます」と笑顔を浮かべていた。
また「フェーズ3」は「これまで築いてきたものをしっかりと守りながら、ミセスの現在地を大切にする期間にしたい」とも。ロゴを「フェーズ1」「フェーズ2」をかけ合わせたようなデザインに新調するほか、2026年秋に6枚⽬となるオリジナルアルバムのリリースを予定していることなどを発表している。
Mrs. GREEN APPLEはボーカル・ギターの大森、ギターの若井滉斗、キーボードの藤澤涼架からなる3人組バンド。2013年にバンドを結成し、2015年にメジャーデビュー。『青と夏』『点描の唄（feat.井上苑子）』など数々のヒット曲を生み出し人気絶頂の最中、メジャーデビュー5周年記念日となる2020年7月8日に「フェーズ1完結」として突如活動を休止する。
約1年8ヶ月の休止期間を経て2022年3月に「フェーズ2開幕」として活動を再開。『ダンスホール』（2022）、『Soranji』（2022）、『ケセラセラ』（2023）、『ライラック』（2024）、などリリースされた楽曲は軒並みヒットし、『ケセラセラ』で「第64回日本レコード大賞」、『ライラック』で「第65回日本レコード大賞」と2年連続での大賞受賞はバンド初の快挙。また2025年10月現在、ストリーミング累積再生数1億回を突破した楽曲が30曲に達するという偉業を達成した。
Mrs. GREEN APPLEは2025年でデビュー10周年を迎え、10月から12月にかけて5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催、そしてドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』を11月28日に同時公開、さらに、展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を2025年12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催と、10周年プロジェクトがまだまだ続いているところだ。（modelpress編集部）
◆Mrs. GREEN APPLE「フェーズ2」完結＆「フェーズ3」開幕
◆ミセス「フェーズ2」でさらなる快進撃
