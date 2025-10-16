指先に塗るだけで即こなれ見え♡ 秋っぽくまとまる「モカムースネイル」のつくり方
この秋は、指先に塗るだけでこなれ見えが叶うモカムースにご注目！そこで今回は、中村里帆とともに、単色でもアートでも秋っぽくまとまる「モカムースネイル」のつくり方をお届けします。落ち着きがあるのに可愛いらしい万能カラーをぜひチェックしてみて♡
こっそり指先にもモカムースのすすめ
ネイルに取り入れても、「なんかしゃれて見える」がかなうのがモカムースのいいところ。単色塗りはもちろん、アートなデザインも簡単に秋っぽくまとまるよ！
使用したアイテムはこちら♡
【a】uka pedicure study 25 2,640円／uka Tokyo head office
▶︎発色のいい白みベージュ。
【b】デュカート ネイルマイン 42 495円／シャンティ
▶︎オトナなブロンズ。
【c】ネイルマティック NM ピュアカラー BRUNE 2,310円 ／ナショナル・ベンディング
▶︎こっくりとしたディープブラウン。
【d】クレイヴド ネイルポリッシュ 14 2,640円／セルヴォーク
▶︎ブラウンに近いディープレッド。
【e】ルナソル ネイルポリッシュ EX56 2,200円／カネボウ化粧品（限定）
▶︎ピンクパールがきらめくベージュ。
【f】ネイルホリック つめ用ファンデ＋ BR027F 440円／コーセー
▶︎シアーな発色で素爪のニュアンスを生かした仕上がり。
HOW TO
aとfを爪の先端側にランダムにちょんちょんとのせたら、全体のトーンを見てb→cの順で先ほど塗ったカラーの隙間に置いていく。
ところどころ重ねてもOK。薄い色から順につけるとバランスが取りやすい。
撮影／峠雄三（muku・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／あきやまひとみ スタイリング／城田望（KIND）モデル／中村里帆
中村里帆
Ray編集部 エディター 佐々木麗