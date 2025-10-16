指先に塗るだけで即こなれ見え♡ 秋っぽくまとまる「モカムースネイル」のつくり方

この秋は、指先に塗るだけでこなれ見えが叶うモカムースにご注目！そこで今回は、中村里帆とともに、単色でもアートでも秋っぽくまとまる「モカムースネイル」のつくり方をお届けします。落ち着きがあるのに可愛いらしい万能カラーをぜひチェックしてみて♡

ネイルに取り入れても、「なんかしゃれて見える」がかなうのがモカムースのいいところ。単色塗りはもちろん、アートなデザインも簡単に秋っぽくまとまるよ！

【f】ネイルホリック つめ用ファンデ＋ BR027F 440円／コーセー ▶︎シアーな発色で素爪のニュアンスを生かした仕上がり。

HOW TO

aとfを爪の先端側にランダムにちょんちょんとのせたら、全体のトーンを見てb→cの順で先ほど塗ったカラーの隙間に置いていく。

ところどころ重ねてもOK。薄い色から順につけるとバランスが取りやすい。

撮影／峠雄三（muku・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／あきやまひとみ スタイリング／城田望（KIND）モデル／中村里帆