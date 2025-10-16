指先に塗るだけで即こなれ見え♡ 秋っぽくまとまる「モカムースネイル」のつくり方

この秋は、指先に塗るだけでこなれ見えが叶うモカムースにご注目！そこで今回は、中村里帆とともに、単色でもアートでも秋っぽくまとまる「モカムースネイル」のつくり方をお届けします。落ち着きがあるのに可愛いらしい万能カラーをぜひチェックしてみて♡

こっそり指先にもモカムースのすすめ

ネイルに取り入れても、「なんかしゃれて見える」がかなうのがモカムースのいいところ。単色塗りはもちろん、アートなデザインも簡単に秋っぽくまとまるよ！

カーディガン 24,200円／リランドチュール ブラウス 11,990円／RANDA ゴールドリング 27,500円／LOHME ストーンリング 9,900円／Mana Rosa Jewel（マナ ローザ）

使用したアイテムはこちら♡

【a】uka pedicure study 25 2,640円／uka Tokyo head office
▶︎発色のいい白みベージュ。

【b】デュカート ネイルマイン 42 495円／シャンティ
▶︎オトナなブロンズ。

【c】ネイルマティック NM ピュアカラー BRUNE 2,310円 ／ナショナル・ベンディング
▶︎こっくりとしたディープブラウン。

【d】クレイヴド ネイルポリッシュ 14 2,640円／セルヴォーク
▶︎ブラウンに近いディープレッド。

【e】ルナソル ネイルポリッシュ EX56 2,200円／カネボウ化粧品（限定）
▶︎ピンクパールがきらめくベージュ。

【f】ネイルホリック つめ用ファンデ＋ BR027F 440円／コーセー
▶︎シアーな発色で素爪のニュアンスを生かした仕上がり。

HOW TO

aとfを爪の先端側にランダムにちょんちょんとのせたら、全体のトーンを見てb→cの順で先ほど塗ったカラーの隙間に置いていく。

ところどころ重ねてもOK。薄い色から順につけるとバランスが取りやすい。

撮影／峠雄三（muku・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／あきやまひとみ スタイリング／城田望（KIND）モデル／中村里帆

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗