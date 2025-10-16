◆東都大学野球秋季リーグ戦第４週第３日▽国学院大１ｘ―０亜大＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・神宮）

２位の国学院大は亜大に延長１０回タイブレークの末、１番の赤堀颯二塁手（３年）＝聖光学院＝が右越えサヨナラ二塁打を放ち、１−０で勝利。国学院大は今季、タイブレークで４戦全勝となった。首位・青学大と国学院大は勝ち点３で並び、２１日からの最終週で優勝が決まる。

＊ ＊ ＊

セオリーの犠打ではない。強攻策だった。０−０のまま突入した延長１０回裏タイブレークの無死一、二塁。赤堀は亜大の先発・斉藤汰直（４年＝武庫荘総合）の初球、甘く入ったストレートを振り抜いた。打球はライトの頭上を越える。サヨナラ二塁打だ。今秋ドラフト１位候補で、９回まで０を並べてきた剛腕・斉藤を見事に攻略した。

「振れる準備はしていた。このリーグ戦は前半から迷惑ばかりかけていて、いろんな選手に助けてもらったり、（鳥山泰孝）監督にありがたい言葉をいただいたり、コーチもオフの日に打撃投手で来て頂き、自分に時間を費やして下さったりと、自分の１本を出す過程にたくさんの人が関わって下さった。そんな力もあって打てたと思います」

亜大１回戦も９回まで０−０とスコアレスの展開で、延長１０回タイブレークの末、２−１で競り勝った。今季の国学院大はタイブレークで４戦全勝だ。鳥山監督は「いい風、吹いていますかね」と語った上で、チーム力での勝利は夏の準備の賜物であると強調した。

「８月は特にチーム練習、作戦練習をかなり重ねてきました。この秋はこういう勝ち方をするぞとやってきたものが、そのまま今、神宮で出せ始めている。本来なら自分で打ちたいところでも、チームに身を捧げる…バントとか、進塁打とか。彼らの中では『貢献打』という言葉を使っていましたが、それをカギにしながら自己犠牲の精神を持ってやるというのは、ひと夏の大きなテーマだった。たまたまではなくて、必然として、非常に手応えを感じています」

試合前の指揮官は「精神が全てを超える」とナインをグラウンドに送り出した。赤堀を「それができるウチの１番代表の選手。その象徴としての１番打者」と称賛した上で、「赤堀サマサマかな。ありがとうございました！」と最敬礼した。最終週は駒大と激突する。試合を重ねるたびに強さを増す、今秋の国学院大。次戦も勢いのまま、勝ちに行く。（加藤 弘士）