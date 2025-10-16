１６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本維新の会の吉村洋文代表が１５日に自民党の高市早苗新総裁と会談。連立を見据えた政策協議に入る方針を示したことを報じた。

この日の番組では吉村代表が党首会談後、「自民と政策協議を開始し、協議がまとまれば、総理指名選挙で高市早苗と書く」と明言したことで自維連立政権も視野に入ってきたことを報道。

コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は維新生みの親の立場から「吉村さんが待ち（の姿勢）じゃダメなんだと。政治ってのは自分から動かなきゃってことでアクションを起こしたってことだと思いますよ」と話し出すと「ただ数で見れば、今、自民党と維新のことだけ言われてますが、実は日本保守党なんかは高市さんの政策にほぼ、ほぼ賛成ですし」とコメント。維新から飛び出た数名のメンバーがつくった会派が「維新の国会議員の運営方法に文句があって出たんですけれども基本的には副首都法案など吉村さんの考え方には賛成するメンバーです。それから参政党も高市さんに非常に親和性が高いので連立には入らないと言ってるけれども、参議院では参政党、すごい数ありますから、そうなると、いろいろ組み合わせを考えると今のこの組み合わせが非常に過半数取りやすくなる」と分析していた。