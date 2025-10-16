９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、最新ショットを公開した。

中川は、１６日に自身のインスタグラムを更新。「親子三人川の字がしあわせ 川というより、 ッ かな？」とつづると、眠っている双子の赤ちゃんの隣で「川の字」になって横になるショットを披露した。

また、「孫バカ炸裂桂子さんが孫溺愛してます 伝説のおしっこシャワー わたしもかけられました オムツはずした瞬間にダブルで、、、！ 男の子あるあるなんですね！」と、洗礼を浴びたことも報告。

最後に、「産後ケアから出たからバタバタですが 親族総力戦で交代しながら 双子かわいいしてます だれも倒れないようがんばろう 大人が睡眠とごはん忘れそうになる！」と書いて締めた。

この投稿には「双子ちゃん、どっちもイケメン」「双子ちゃん、可愛いですね」「双子くんと一緒に寝る姿、微笑ましいですね」「おしっこシャワーあるあるです」「幸せの川の字」「ｂｏｙ釻ｓイケメン過ぎ」「赤ちゃんモデルオファーが来ますね」といったコメントが寄せられている。